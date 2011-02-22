محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل استقلال تهران و اهمیت این بازی اظهار داشت: به هر حال این بازی برای هر دو تیم از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا سپاهان و استقلال تیمهای دوم و سوم جدول رده‌بندی هستند و پیروزی هر کدام از این تیمها در بازی روز پنجشنبه می‌تواند شرایط را بر تیم دیگر دشوار کند.

وی با بیان اینکه این دیدار، بازی سرنوشت‌سازی برای تیم سپاهان به شمار می‌رود، تصریح کرد: این بازی برای هر دو تیم دشوار است اما شرایط سپاهان برای پیروزی در آن مناسب است و اگر مشکلی برایمان به وجود نیاید، می‌توانیم پیروزی این بازی سرنوشت‌ساز را ازآن خود کنیم.

مدافع ملی‌پوش تیم سپاهان در مورد اختلاف امتیازی سپاهان و ذوب‌آهن در جدول رده‌بندی و تاثیر نتیجه این دیدار در جدول رده‌بندی لیگ برتر بیان داشت: در این بازی به پیروزی می‌رسیم تا با کم کردن اختلاف امتیازی با صدر جدول، خیال ذوب‌آهن را از بابت استقلال نیز راحت کرده و استقلال را از کورس خارج کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط همه بازیها با یکدیگر متفاوت است، گفت: نه سپاهان کنونی سپاهان نیم‌فصل گذشته است و نه استقلال همان تیم هفته پنجم است و هر دو تیم در هفته‌های گذشته نتایج مختلفی کسب کرده و فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه کرده‌اند بنابراین شرایط این بازی با نیم‌فصل نخست فرق می‌کند.

بنگر در مورد احتمال انتخاب قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال اضافه کرد: به نظر من اگر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شود به سود فوتبال کشور است و اگر بخواهد به تیم ملی برود می‌تواند پس از پایان فصل همه تمرکز خود را بر تیم ملی بگذارد.