روایت ظهور و سقوط موسولینی در "نقد و بررسی کتاب تهران"

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش مقالات این شماره مطالبی از عسکر بهرامی، ایرج افشار، کمال قائمی و پارسا دانشمند چاپ شده است.

در این شماره از مجله نقد و بررسی کتاب یک گزارش تصویری - تشریحی از ظهور و سقوط بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا در دوران حکومت فاشیستها در اروپا آمده است.

بخش "کند و کاو" این نشریه به رسوایی سازمان سیا از زبان فولتن آرمسترانگ یکی از ماموران عالی رتبه آن پرداخته است.

"قول و غزل معاصران" عنوان قسمت دیگری از این مجله است که دربردارنده سروده‌هایی از شاعرانی مانند اسماعیل خویی، راضیه بهرامی دانشمند، مریم آذرمانی، منصور اوجی و فاطمه سالاروند است.

ناصر تکمیل همایون هم در مطلبی با عنوان "عنایت‌الله رضا؛ مردی که در خود زیست و از خود بارور شد" یاد پروفسور رضا را زنده کرده است.

فرید جواهرکلام هم در مطلبی نگاهی انداخته به کتاب "حیات پرفراز و نشیب هیتلر" نوشته ویلیام شایرر که با ترجمه هرمز همایون‌پور توسط انتشارات کتاب روشن روانه بازار شده است.

نقد تحلیل سیروس پرهام بر داستانهای کوتاه جمال میرصادقی و معرفی کتابهایی از جمله "ریشه‌های آفریقایی/ فرهنگهای آمریکایی" و "خانلری و نقد ادبی" از دیگر مطالب فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران است که در 240 صفحه و با بهای 3000 تومان به روی دکه‌های مطبوعات آمده است.