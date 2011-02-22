بازار کار نیازمند 2.5 میلیون شغل جدید در سال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در مراسم نشست موسسات مجری دوره های آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار گفت: در حال حاضر ظرفیت اقتصادی کشور 400 میلیارد دلار است که از آن طریق می توان به نیازهای بازار کار پاسخگو است، در حالی که ظرفیت تولید ناخالص ملی آلمان 10 برابر ایران معادل 4 هزار میلیارد دلار است.

وزیر کار و امور اجتماعی بودجه اشتغال را برای 2 سال آینده 30هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با این میزان اعتبار می توان 900 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرد که نسبت به هدف گذاری 1.6 میلیون فرصت عقب است.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: 67 درصد ثروت در کشورهای توسعه یافته از نیروی انسانی متخصص و ماهر تولید می شود در حالی که در این کشورها 80 درصد ثروت جهانی تنها با 17 درصد از منابع طبیعی ایجاد می شود. در حال حاضر 80 درصد ثروت ژاپن از منابع طبیعی است در حالی که این میزان در ایران 34درصد است.

وی با اشاره به موضوع هدفمند کردن یارانه ها، گفت: امروز با هدفمند کردن یارانه ها نگاه متفاوتی در فعالیتهای کارآفرینانه شروع شده است. همه روابط اقتصادی با هدفمند کردن یارانه ها نسبت به گذشته متفاوت شده است و باید امروز برای اینگونه فعالیت ها چاره اندیشی کنیم.

وزیر کار با بیان اینکه اگر 2 تا 2.5 میلیون شغل در سال ایجاد شود نیاز بازار کار پاسخ داده می شود، افزود: پرداخت یارانه های نقدی به مردم کمک خوبی در تامین معیشت آنها است که در سال آینده نیز از این طریق سطح درمان و بهداشت هم در کشور ارتقا می یابد.

شیخ الاسلامی با اعلام اینکه سازمان ملی مهارت تا قبل از پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: امیدواریم قبل از عملیاتی شدن برنامه پنجم توسعه این سازمان در کشور آغاز به کار کند.

وی از فراهم شدن امکان ارائه آموزشهای مهارتی از دبستان تا دکترای تخصصی با ایجاد سازمان ملی مهارت سخن گفت و افزود: می توان آموزش مهارت را از دبستان آغاز و تا مرحله دکتری تخصصی ادامه داد. وزیر کار در پایان ابراز امیدواری کار باشگاه کارآفرینی در کشور ایجاد شود.