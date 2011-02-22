۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

اصغر دلیلی خبر داد:

باشگاه ذوب آهن "مدل تعالی‌کیفیت اروپا" را دریافت کرد

استقرار مدل تعالی‌کیفیت اروپا EFQM در باشگاه ذوب‌‌آهن ‌اصفهان مورد تائید ارزیابان سازمان ملی بهره‌وری کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در راستای تحقق چشم‌انداز باشگاه ذوب‌آهن تحت عنوان "برتر در ایران - مطرح در جهان"، اعتقاد راسخ به این واقعیت که رقابت و بقا در عرصه جهانی، مستلزم عملکرد در مقیاس جهانی است و در ادامه روند پیاده سازی سیستم‌های نوین مدیریتی، به ‌عنوان نخستین باشگاه در قاره آسیا تاییدیه ارزیابان سازمان ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی جهت کسب جایزه تعهد به تعالی سازمانی را اخذ کردیم.

وی افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از مفاهیم و ارزش‌های حاکم بر این مدل، بتوانیم پیشرفت‌ها و عملکرد باشگاه را در زمینه کیفیت مدیریت، سرآمدی اندازه‌گیری و بیش از بیش در جهت تثبیت و تقویت نقاط قدرت و رفع نقاط ضعف با همدلی و مشارکت تمامی اعضا کوشا باشیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: این افتخار بی‌نظیر را به مدیریت استان، جامعه ورزشی، هواداران و مردم آگاه استان اصفهان تبریک می‌گوئیم.

