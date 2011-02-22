به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در راستای تحقق چشمانداز باشگاه ذوبآهن تحت عنوان "برتر در ایران - مطرح در جهان"، اعتقاد راسخ به این واقعیت که رقابت و بقا در عرصه جهانی، مستلزم عملکرد در مقیاس جهانی است و در ادامه روند پیاده سازی سیستمهای نوین مدیریتی، به عنوان نخستین باشگاه در قاره آسیا تاییدیه ارزیابان سازمان ملی بهرهوری و تعالی سازمانی جهت کسب جایزه تعهد به تعالی سازمانی را اخذ کردیم.
وی افزود: امیدواریم با بهرهگیری از مفاهیم و ارزشهای حاکم بر این مدل، بتوانیم پیشرفتها و عملکرد باشگاه را در زمینه کیفیت مدیریت، سرآمدی اندازهگیری و بیش از بیش در جهت تثبیت و تقویت نقاط قدرت و رفع نقاط ضعف با همدلی و مشارکت تمامی اعضا کوشا باشیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: این افتخار بینظیر را به مدیریت استان، جامعه ورزشی، هواداران و مردم آگاه استان اصفهان تبریک میگوئیم.
