تذکر احمدی بیغش برای بررسی بودجه تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با استناد به تذکری آیین نامه ای و با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه گفت: در حال حاضر خاورمیانه با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی و با بیداری مردم مسلمان و آزادیخواه منطقه یکپارچه به پا خواسته اند و حلقوم حاکمان نالایق و سرسپرده را گرتفه اند.

وی افزود: نمایندگان مجلس ضمن حمایت کامل از قیام مسلمانان مصر، تونس، لیبی، بحرین، الجزایر و یمن و دیگر کشورهای منطقه کشتار وحشیانه مردم بحرین و لیبی را محکوم می کند.

بیغش با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در زمینه وحدت میان سران قوا گفت: با عنایت به سیاست ها و موفقیت کلان دولت خدمتگزار در زمینه سیاست خارجی و مسائل اخلی از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تقاضا دارم نمایندگان با تعامل و کمک به قوه مجریه از وقت باقیمانده موجود برای تصویب لایحه بودجه سال نود استفاده کنند.

وی ادامه داد: دولت به هر دلیلی لایحه بودجه را زمانی به مجلس تحویل داده است که فرصت مناسبی برای بررسی وجود ندارد اما این می طلبد که نمایندگان از فرصت ها استفاده کنند و بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند.

نماینده شازند تقاضا کرد: وقت های مجلس را طوری هماهنگ و برنامه ریزی کنند که قبل از سال وضعیت بودجه برای مردم مشخص شود.

محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: انشاءالله تذکر شما مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.