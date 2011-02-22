باید از ظرفیت حوزه جهت برگزاری کنگره شهدای روحانیت استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عباس کعبی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای برگزار کننده کنگره شهدای روحانیت قم. که در مرکز مطالعات راهبردی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به برگزاری این کنگره بیان کرد: برای برگزاری این کنگره باید تمامی امکانات و ظرفیت های روحانیت بسیج شوند و همچنین از ظرفیت های حوزه علمیه و نهاد های عالی حوزه نیز استفاده کرد تا این کنگره در شان شهدای روحانی باشد.



وی منشور روحانیت که در سوم اسفند 1367 توسط امام خمینی (ره) تدوین شده را مورد اشاره قرار داد و تبیین آن را از برنامه هایی عنوان کرد که میتواند در کنار جشنو اره بدان اشاره شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به ویژگی های روحانیت عارف اشاره داشت و ابراز کرد: روحانی عارف کسی است که علاوه بر عابد و زاهد بودن مجاهد نیز باشد .



وی همراهی روحانی با قشر محروم جامعه، مطرح بودن روحانیت به عنوان پایگاه تبیین اسلام و مبارزه با انحرافات و حضور روحانیت و نزدیکان آنان در جبهه ها را از جمله مسائلی عنوان کرد که باید در این کنگره مورد توجه قرار گیرد.



کعبی با اشاره به تلاش دشمن جهت جدای افکنی بین روحانیت و مردم گفت: تحکیم پیوند روحانیت و مردم و همچنین تحکیم رابطه بین روحانیت و نظام از جمله دیگر مسائلی است که جهت خنثی سازی توطئه دشمنان باید در این کنگره مورد تاکید باشد.



فضای حوزه با عطر شهدای روحانی معنویت بیشتری کسب می کند



وی در ادامه با تاکید براینکه فضای حوزه با عطر شهدای روحانیت معنویت بیشتری را کسب می کند ابراز کرد: شهدای روحانیت برای حوزه علمیه و طلاب حجت هستند و باید به عنوان الگو مطرح شده و زندگی آنان تبیین شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به سیاست کلی نظام در بخش فرهنگی گفت: اصلاح و ارتقاء فرهنگ عمومی و نهادینه کردن ارزش های الهی و انسانی در جهت مقتضیات زمانی و مکانی از جمله موادی است که در این سیاست بدان اشاره شده است.



وی همچنین با اشاره به برخی دیگر از مواد این سیاست پیرامون تقویت ایمان و تقوا و روحیه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و تقویت و تکریم فرهنگ دفاع مقدس و مجاهدین راه خدا ابرازداشت: در واقع ترویج فرهنگ دفاع مقدس وارزش های متعالی آن در سطح جامعه باعث ترویج فضیلت ها و ماندگاری ارزش های جاودانه خواهد شد و همچنین به بند های مختلف این سیاست نیز جامعه عمل می پوشاند.



نسل جدید پاسدار راه امام و شهداء



عضوجامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به گذشت 22 سال از پایان دفاع مقدس افزود: نسل جدید انقلاب اسلامی که دوران دفاع مقدس را درک نکرده و امام را ندیده اند امروز با گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب پاسدار راه امام، شهدا و دفاع مقدس هستند که یکی از علت های این امر برگزاری کنگره ها و پاسداشت ها و تجلیل از شهداو ایثارگران آن زمان است.



وی در ادامه با تاکید بر ضروری بودن برگزاری کنگره ها و همایش های تجلیل از ایثارگران جبهه و جهاد گفت: ما شاهدیم که پس از جنگ جهانی دوم با وجود اینکه در این جنگ مساله ای به عنوان فضیلت جهاد و معنویت وجود نداشت اما از کسانیکه در این جنگ شرکت داشتند به عنوان قهرمانان ملی یاد کرده و از آنان تجلیل می کنند.



دفاع مقدس دارای ظرفیتی نامتناهی است



آیت الله کعبی با تصریح بر این مطلب که دفاع مقدس دارای ظرفیتی نامتناهی است ابراز داشت: این ظرفیت در قالب های مختلف وجود دارد که از آن باید به عنوان کانون باور و ارزش های الهی برای پالایش و ساخت جامعه و مبارزه با تهاجم فرهنگی و تهذیب نفس استفاده کرد.



وی با اشاره به اینکه یکی از اقشاری که جایگاه عظیمی در دفاع مقدس داشتند و باید که برای نسل نو به خوبی تببین شوند قشر روحانی هستند عنوان کرد: شهدا روحانی سرآمد و افتخار رو حانیت کشور، اسلام و جهان تشیع هستند که زوایه های زندگی آنان باید به خوبی معرفی و تبیین شود.



هدایت معنوی نفوس مستعده یکی از کارکردهای روحانیت در جبهه بود



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به کارکرد روحانیت در دفاع مقدس اشاره داشت و اظهار داشت: هدایت معنوی نفوس مستعده یکی از کارکردهای مهم روحانی بود که امام خمینی(ره) به عنوان سردمدار آن از ظرفیت دفاع مقدس برای تقویت انسان های الهی استفاده کردند.



وی حضور شهدای محراب در جبهه را نیز از دیگر کار کردهای روحانیت عنوان کرد و ابرازداشت: حضور علما و بزرگانی روحانی در جبهه موجب تقویت روحیه رزمندگان بوده و در تبلیغ دین بسیار موثر بود.



آیت الله کعبی در ادامه با تاکید براینکه مردمی بودن یکی از خصلت های روحانیت است گفت: روحانیت پیوسته در تمامی صحنه ها نه تنها حضور داشتند بلکه به عنوان جلودار نیز حرکت می کردند که این نکته در دوران دفاع مقدس و همچنین مبارزات دوران ستم شاهی به خوبی قابل مشاهده است.