۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

بررسی ادبیات پایداری در رادیو گفتگو

رادیو گفتگو در برنامه ادبی "نقد حال" با نگاه به دفاع‌مقدس به نقد و بررسی ادبیات پایداری می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه ابوالفضل درخشنده نویسنده و مدرس ادبیات داستانی و سعید عاکف نویسنده و مدرس ادبیات داستانی درباره ابعاد مختلف ادبیات پایداری به تبادل نظر خواهند پرداخت.

جایگاه و نقش تعهد مسئولین در حوزه ادبیات پایداری، مهندسی فرهنگی در حوزه ادبیات داستانی، ارتباط نویسندگان با آسایشگاه جانبازان، امکانات و موقعیت های نویسند گان و مشکلات نشر در حوزه دفاع مقدس از جمله محورهای برنامه "نقد حال" است. 

در بخش دیگری از این برنامه به چگونگی تدریس ادبیات پایداری در دانشگاه و ضرورت آن پرداخته می‌شود. این برنامه پنجشنبه پنجم اسفندماه ساعت 21 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. 

کد مطلب 1259126

