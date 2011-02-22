انگلیس بی.بی.سی فارسی را جایگزین شورای فرهنگی بریتانیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر حسام الدین آشنا در دومین همایش ایران و استعمار انگلیس گفت:طی چهار سال گذشته بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سوال از وزیران اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه خواستار پیگیری ابهام ها در مورد مجوز این شورا،‌ نحوه نظارت بر آن، ملاحظات امنیتی و بررسی وضعیت پرداخت مالیات و همچنین بررسی مسئله مکان انجام این فعالیت ها و نحوه جذب نیروهای اسلامی شدند.



وی با اشاره به مقاله یکی از روزنامه در روز نوزدهم بهمن ماه 87 در ستایش فعالیت های فرهنگی شورای فرهنگی بریتانیا در ایران گفت: مفاد این مقاله نشان می داد که تلاش این شورا در تاثیر بر خبرنگاران و نخبگان ایرانی تا حدودی موفق بوده است.



این استاد دانشگاه با بیان اینکه در زمینه نفوذ فرهنگی کشورهای استعمارگر دو رویکرد کلی وجود دارد، ‌گفت:‌ رویکرد اول که با عنوان ارتباطات بین فرهنگی شناخته می شود به موضوع وسعت مخاطبان می پردازد که از طریق رسانه های جمعی و پرمخاطب اعمال می شود.



وی افزود: رویکرد دوم به عنوان ارتباطات بین فرهنگی بیشتر به عمق و دوام تاثیرگذاری توجه دارد و روابط انسانی و نزدیک را مورد تاکید قرار می دهد.



دکتر آشنا جنگ،‌ مذهب و استعمار را سه جنبه عمده ارتباطات فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: شورای فرهنگی بریتانیا با هدف علاقه مند سازی مردم کشورهای پرجمعیت و به لحاظ ژئوپولتیک پراهمیت به فرهنگ انگلیسی آغاز به کار کرد.



وی با بیان اینکه شورای فرهنگی بریتانیا در سال 1934 کارش را در ایران آغاز کرد، گفت: عمده فعالیت های این شورا متکی بر آموزش زبان انگلیسی و ترویج صنایع فرهنگی بریتانیا بود.



این استاد ارتباطات با تشریح روزشمار فعالیت های این شورا تصریح کرد: مهمترین موفقیت شورای فرهنگی بریتانیا در ایران در سال 1356 با برگزاری فستیوال فرهنگی مشترک بریتانیا و ایران صورت گرفت.



وی با اشاره به آموزش زبان انگلیسی توسط شورا به کارمندان صنعت نفت گفت: این شورا از سال 1320 تا 1357 ده هزار دانشجو و بازدیدکننده به انگلستان اعزام کرد.



آشنا گفت: بعد از تعطیلی این شورا در سال 58 و با گذشت 22 سال در سال 80 نیز این شورا فعالیت هایش را بدون مجوز رسمی در ایران آغاز کرد و تا سال 87 که برای بار دوم تعطیل شد 13هزار ایرانی با کمک این موسسه زبان انگلیسی را فرا گرفتند.



وی افزود:‌ از سال 45 نیز ساواک درباره فعالیت های جاسوسی موسسه مشکوک شده بود اما نتوانسته بود اطلاعات جامع و کاملی را درباره این موضوع جمع آوری کنند.





