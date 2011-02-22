برپایی جشنواره نویدبخش آینده درخشان البرز در عرصه موسیقی است

ابراهیم گله دارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اجرای جشنواره موسیقی فجر در استان البرز را همزمان با سه استان گلستان،‌ فارس و بوشهر ذکر کرد و افزود: این اقدام با توجه به ظرفیت فراوان موسیقی البرز در همه عرصه ها شامل سنتی، کلاسیک و پاپ صورت گرفت و آینده درخشانی را برای اهالی موسیقی و مخاطبان آن به دنبال خواهد داشت.

گله دار زاده با بیان اینکه اساتید بسیار مطرحی در این استان سکونت دارند اظهار داشت: به جرات می توان مدعی شد در کمتر استانی چنین پتانسیل و ظرفیتی موجود است.

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره سعی شد استان البرز متناسب با سهم خود از حضور گروه های موسیقی ملی و بین المللی بهره مند باشد، خاطرنشان کرد: این حضور آمیخته ای است از تجربه و جوانی که اساتید بزرگ و جوانان خوش ذوق و مستعد عرصه موسیقی منطقه و کشور در آن فعالیت می کنند.

معاون هنری اداره کل تاکید کرد: تلاش های این معاونت برای برگزاری بخشی از جشنواره بین المللی موسیقی فجر با هدف نمایش چشم اندازی از فعالیتهای سال آینده این اداره کل در عرصه موسیقی انجام شد که با ارائه آثار فاخر و ارزشمند در جهت اغناء ذائقه مخاطبان فهیم استان صورت خواهد گرفت.

گله دار زاده اقدامات معاونت هنری را در راستای سخت پسند کردن ذائقه مخاطبان از طریق همراهی دوشادوش با هنرمندان عنوان کرد و افزود: این اقدام به منظور ارتقای سطح هنر استان از طریق خلق آثار فاخر و در شأن فرهنگ، هنر و ادبیات مردم صورت می گیرد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل همچنین قدردانی صمیمانه خود از فعالیت گسترده مطبوعات و خبرگزاریها،‌ رادیو البرز و شبکه تهران جهت اطلاع رسانی و دعوت از مردم برای حضور در این برنامه ها را اعلام کرد.