مددکاران اجتماعی باید به حوزه علمی نزدیک تر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غنچه راهب در نخستین سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی ضمن بیان این مطلب اظهار اشت: در بحران ها و سوانح، افراد با مشکلات بسیاری مواجه می شوند که بدون مداخلات مددکاران و مدیریت بحران این مشکلات حل نمی شود.

وی افزود: مددکاران اجتماعی با هدف مداخله در بحران های اجتماعی ناشی از فجایع گوناگون و با توجه به شناخت و توصیف سطوح گوناگون، بحران ها را مدیریت و برنامه ریزی می کنند.

راهب تصریح کرد: مراحل بحران به سه مرحله اضطراری،‌ انتقالی و بازسازی تقسیم می شود که شناخت مراحل مختلف بحران در بلایای طبیعی می تواند در روند ارائه خدمات مددکاران بسیار مؤثر باشد.

دبیر علمی نخستین سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی گفت: مددکاران اجتماعی باید شناخت کافی در مورد منابع و امکانات موجود و مورد نیاز برای حل بحران داشته باشند و با جذب مشارکت افراد آسیب دیده در راستای حل بحران و بالا بردن روحیه امید در افراد آسیب پذیر بکوشند.

به گفته راهب، مداخله در بحران فعالیتی است که بر یک موقعیت پرخطر در زمان حال تمرکز دارد و با مداخله در بحران ها و سوانح بر کاهش فوری و دائمی نشانه های بحران تمرکز شده و برای آموزش روش های جدید برای مقابله با بحران های آتی تلاش می شود.