موسسه رازی قابلیت تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "اریک لوران" ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی گفت: سازمان بهداشت جهانی از سال2007 همکاری مشترک خود با مرکز رازی را آغاز کرده و اکنون به این نتیجه رسیده که شعبه مرند این مرکز پایلوت مناسبی برای تولید آنفلوآنزای انسانی در سطح منطقه است.

وی اظهار داشت: این شعبه علاوه بر دارا بودن متخصصان برجسته، دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی است و می تواند به عنوان پایگاه صادراتی WHO نیز نقش آفرینی کند.

مشاور سازمان بهداشت جهانی، گفت: WHO در اجرای این پروژه علاوه بر حمایت فنی، تکنولوژی تولید این واکسن را نیز به ایران منتقل خواهد کرد تا در صورت بروز همه گیری جهانی(پاندمی)آنفلوآنزا بتواند ضمن تامین نیازهای داخلی، واکسن مورد نیاز کشورهای منطقه را نیز تولید و صادر کند.

لوران، تصریح کرد: حمایت مالی مقامات دولتی ایران در تحقق این پروژه استراتژیک، متضمن سلامت شهروندان ایرانی و اهالی کشورهای منطقه است.