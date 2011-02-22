  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

با رای مدیران باشگاه ها/

چهار عضو مجمع سازمان لیگ برتر انتخاب شدند

چهار عضو مجمع سازمان لیگ برتر انتخاب شدند

اعضای مجمع عمومی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل این مجمع را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مجمع که صبح امروز سه شنبه در محل ساختمان جدید سازمان لیگ برتر برگزار شد، محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان  با 11 رای ، سیف اله دهکردی مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان با 9 رای، حسین هدایتی مدیر عامل باشگاه استیل آذین با 7 رای و آرش کوشا مدیر عامل باشگاه سایپا با 6 رای به عنوان اعضای اصلی مجمع عمومی سازمان لیگ انتخاب شدند.

ضمن اینکه میر معصوم سهرابی مدیر عامل شهرداری تبریز و کریم ملاحی مدیر عامل باشگاه پاس همدان به عنوان اعضای علی البدل مجمع عمومی سازمان لیگ انتخاب شدند.

کد مطلب 1259133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه