چهار عضو مجمع سازمان لیگ برتر انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مجمع که صبح امروز سه شنبه در محل ساختمان جدید سازمان لیگ برتر برگزار شد، محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان با 11 رای ، سیف اله دهکردی مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان با 9 رای، حسین هدایتی مدیر عامل باشگاه استیل آذین با 7 رای و آرش کوشا مدیر عامل باشگاه سایپا با 6 رای به عنوان اعضای اصلی مجمع عمومی سازمان لیگ انتخاب شدند.

ضمن اینکه میر معصوم سهرابی مدیر عامل شهرداری تبریز و کریم ملاحی مدیر عامل باشگاه پاس همدان به عنوان اعضای علی البدل مجمع عمومی سازمان لیگ انتخاب شدند.