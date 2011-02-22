به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به چهارمین جشنواره سراسری "نماز و نیایش" با بیان این مطلب افزود: نماز نمایش شکوه بندگی در مقابل خالق همه هستی است. سخن رازگونه یک وجود سراسر نیاز است در مقابل بی‌نیاز بی‌همتا ، تلاطم یک روح زمین مانده است در تلاش وصال روح آسمانی.

وی اد امه داد: این تصویر بی‌نظیر در قاب کلمات آرایش یافته نیز جا خوش نمی‌کند تنها تصویر ناب اصل این نمایش است که می‌تواند عظمت این قیام و رکوع و سجود را به زیبایی تمام در مقابل چشمان ناظر نقش بندد. سینما به مدد این ویژگی که تصویر و صدا را تؤامان به مخاطب عرضه می‌کند بهترین بستر تجلی ارزش‌های نماز و زیبایی‌های بی‌بدیل نیایش ناب در محضر الهی است.

شمقدری در بخش دیگری از پیامش تاکید کرد: نماز نه تنها عبادت فردی و جمعی است بلکه امروز برای جهان اسلام تنها کانون تجسم و تجلی بخشی روح وحدت و عبادت و حرکت است. مساجد، نماز جمعه‌ها، خطبه‌ها همه و همه کانون رجم شیاطین انس و جن هستند باید در محراب نماز وضوی عشق بگیریم و بر مسلخ جهاد اکبر نماز فجر بخواهیم و تا لیله القدر صبح موعود قامت بسته و در کنار جان عالم وجود به پا خیزیم و فریاد برآوریم که ای عاشقان شهید نماز کجایید؟ و به تصویر کشاندن این شور و شوق و راز و نیاز بر پرده جادویی سینما در شرایط امروز ... اجری مضاعف دارد و فیلمسازان متعهد با خودباوری و نماز و نیایش حافظ دین الهی و گواهی دهنده این جهاد اکبر هستند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: دراین میان، تاثیر گذاری "هنر سینما" دو چندان است؛ چرا که دریچه دوربین می‌تواند چشم بیننده را به دنیای لذت بخش نماز و نیایش بگشاید. اکنون که در سال همت و کار مضاعف این توفیق دست داد که هنرمندان استان قم برای سومین بار میزبان برگزاری جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین باشند، خدای را بر این توفیق شاکریم.