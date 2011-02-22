به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس از صبح امروز سه شنبه با حضور محمدتقی خادمی معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ دفاع مقدس، سرهنگ رسولی معاون نشر و ادبیات بنیاد آثار و محمود اکرامی دبیر علمی و مسئولان استان یزد آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.

وی در این مراسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: فرمانده کل قوا دهها فعالیت ملی و بزرگ را پس از اتمام جنگ بر دوش بنیاد حفظ آثار گذاشتند که برخی از این فعالیتها ظهور کرده و بعضی نیز در طول زمان به وقوع خواهد پیوست.

وی اظهار کرد:‌ این بنیاد به عنوان سیاست‌گذار و حامی هنرمندان و صاحبان اهل قلم موظف به ایجاد فضا برای بهره گیری نسل جدید و آینده از گنجینه دفاع مقدس است تا این مقوله در فرهنگ عمومی جایگاه خاصی پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه داستان و شعر توانست فرهنگ دفاع مقدس را در کشور بیمه کند تصریح کرد: هم اکنون نیز کشور ایران اسلامی در شرایط خاص و بحرانی نیز این فرهنگ را حفظ کرده و مفاهیم مختلفی از جمله ولایتمداری، سربازی و حماسه، با هنر و ادبیات عجین شده است.

معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار با اشاره به اینکه این فرهنگ باید به نسل آینده تقدیم شود تاکید کرد:‌ شعر دفاع مقدس در حال حاضر به عنوان اثرگذارترین، عمیق‌ترین و پرمخاطب ترین محفل ادبی کشور است.

به گفته وی در نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس جوانان جویای نام را شناسایی و از استعدادهای آنان برای ارجاع فرهنگ دفاع مقدس استفاده خواهیم کرد.