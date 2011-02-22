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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

کنگره سراسری شعر دفاع مقدس-3/

شعر دفاع مقدس فرهنگ جبهه‌ها را بیمه کرد

معاون هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اعلام کرد: شعر دفاع مقدس و داستانهای نقل شده از این دوران فرهنگ جبهه ها را بیمه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس از صبح امروز سه شنبه با حضور محمدتقی خادمی معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ دفاع مقدس، سرهنگ رسولی معاون نشر و ادبیات بنیاد آثار و محمود اکرامی دبیر علمی و مسئولان استان یزد آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.

وی در این مراسم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: فرمانده کل قوا دهها فعالیت ملی و بزرگ را پس از اتمام جنگ بر دوش بنیاد حفظ آثار گذاشتند که برخی از این فعالیتها ظهور کرده و بعضی نیز در طول زمان به وقوع خواهد پیوست.

وی اظهار کرد:‌ این بنیاد به عنوان سیاست‌گذار و حامی هنرمندان و صاحبان اهل قلم موظف به ایجاد فضا برای بهره گیری نسل جدید و آینده از گنجینه دفاع مقدس است تا این مقوله در فرهنگ عمومی جایگاه خاصی پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه داستان و شعر توانست فرهنگ دفاع مقدس را در کشور بیمه کند تصریح کرد: هم اکنون نیز کشور ایران اسلامی در شرایط خاص و بحرانی نیز این فرهنگ را حفظ کرده و مفاهیم مختلفی از جمله ولایتمداری، سربازی و حماسه، با هنر و ادبیات عجین شده است.

معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار با اشاره به اینکه این فرهنگ باید به نسل آینده تقدیم شود تاکید کرد:‌ شعر دفاع مقدس در حال حاضر به عنوان اثرگذارترین، عمیق‌ترین و پرمخاطب ترین محفل ادبی کشور است.

به گفته وی در نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس جوانان جویای نام را شناسایی و از استعدادهای آنان برای ارجاع فرهنگ دفاع مقدس استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 1259139

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