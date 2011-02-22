توسعه پایدار در گرو رسیدن به جامعه دانش بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش ظهر سه شنبه در جلسه شورای این واحد،با اشاره به دهه کیفی سازی دانشگاه آزاد اسلامی، بر توجه به رویکرد مدیریت دانش به عنوان راهکاری برای ارتقاء کیفیت تاکید کرد.

وی اظهار داشت: بی تردید امروز رقابت میان کشورها به گونه ای گسترده با رقابت میان نظام آموزشی آنها در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پیوند دارد و توجه خاص به رویکرد مدیریت دانش می تواند راهکاری برای ارتقاء کیفیت و عامل رقابت باشد.

رئیس شورای پژوهش و فناوری منطقه 10 با اشاره به دهه چهارم دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان دهه رقابت با دانشگاه های بزرگ دنیا ، ارتقاء کیفیت آموزشی را یکی از فاکتورهای اصلی رقابت اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: ثروتمندترین کشورها آنهایی خواهند بود که نظام آموزشی برتری داشته و از ابزار عصر اطلاعات بهره گیری بهینه کرده باشند.

ایرانبخش با اشاره به این مطلب که اکنون واحد علی آبادکتول در حالی راه پرافتخار خود را طی می کند که مردم و مسئولان با رضایتمندی به فعالیتهای آن می نگرند ، سفر ریاست عالیه دانشگاه را فرصتی برای تجلی ظرفیت عظیم و توانایی موجود این واحد دانشگاهی برشمرد.

وی افزود: دیدگاه جاسبی در مورد این واحد دانشگاهی و انتخاب آن بعنوان بهترین واحد دانشگاهی در بین واحدهای دانشگاهی دولتی و غیردولتی در استان گلستان برگ زرین دیگری از افتخارات 23 سال تلاش و پویایی این واحد دانشگاهی است.

ایرانبخش در پایان حرکت هوشمندانه در جهت توسعه پژوهش و ژرفا بخشی تحقیقات ، ارتقای کیفیت آموزشی ، تعمیق ارزشها و کسب رضایت ارباب رجوع را نشان از عزم راسخ کلیه مسئولان این واحد دانشگاهی اعلام کرد.