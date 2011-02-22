شورای روابط اسلامی امریکایی خواستار عذرخواهی عامل اهانت به اسلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، شورای روابط اسلامی امریکایی مستقر در واشنگتن پس از آنکه مجری شبکه فاکس نیوز و مایک هاکابی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 2012 مدعی شدند که مسلمانان مسیحیان را کافر می‌دانند اعلام کرد که این افراد باید به علت اظهارات نادرست خود و توهینهای صورت گرفته عذرخواهی کنند.

هاکابی در مصاحبه اخیر خود با شبکه فاکس نیوز اسلام اظهارات ناشایستی را درباره اسلام عنوان کرد.

نهاد اعواد مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی امریکایی گفت: ما از هاکابی که بار دیگر به دنبال کسب عالیترین مقام کشور است می‌خواهیم اصول تساهل و احترام بین دینی را رعایت کند. همچنین از وی می‌خواهیم قدری تحقیق انجام داده و برای این اظهارات اهانت‌آمیز و نادرست خود عذرخواهی کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که هاکابی در جلساتی با حضور رهبران مسلمان حضور یافته و درباره باورهای نادرست درباره اسلام و رشد اسلام‌هراسی در جامعه امریکایی اطلاع کسب کند.

مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی امریکایی با اشاره به آیاتی از سوره بقره و سوره آل عمران تأکید کرد که مسلمانان مسیح را یکی از بزرگترین پیامبران خداوند برای بشریت می‌دانند و برای مسیحیان و یهودیان به عنوان اهل کتاب احترام خاصی قائل هستند.

شورای روابط اسلامی امریکایی بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان است که قصد دارد به ارتقای درک اسلام، ترویج گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی، تقویت مسلمانان امریکایی و ساخت ائتلافهای ترویج کننده عدالت و درک دوجانبه کمک کند.