آغاز بکار 150 واحد گشت موتوری در البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ارتقای توان عملیاتی و افزایش ناوگان گشت موتوری را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: اجرای عملیات تعقیب و گریز با توجه به افزایش قدرت تحرک واحدهای موتوری از دیگر اهداف این برنامه عملیاتی در سطح استان است.

وی اظهار داشت: واحدهای گشت موتوری با اضافه شدن به ناوگان پلیس می توانند در ماموریت های 110 حضور یافته و عملیات های این مرکز را با سرعت بیشتری به انجام برسانند.

سردار اکبرشاهی با اشاره به وضعیت فوق العاده ترافیکی در ایام عید نوروز و وجود سه هزار و 600 کیلومتر آزادراه،‌ شریان های اصلی و جاده های فرعی منتهی به استان البرز خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات ویژه پلیس با توجه به افزایش سفرهای برون شهری و مبادلات پولی در ایام نوروز اجرای طرح های ویژه ترافیکی است.

فرمانده انتظامی استان تهران از دیگر اقدامات مهم پلیس در روزهای پایانی سال را شناسایی و برخورد با سارقین سابقه دار ذکر کرد و افزود: با تمرکز واحد های گشتی در مناطق پر تردد و جرم خیز همچون حریم بانک ها، مراکز تجاری و پاساژها از وقوع حوادث در این مناطق پیش گیری خواهیم کرد.

کشف 72 کیلوگرم شیشه از باندی در شهریار

سردار اکبرشاهی در این نشست از کشف 72 کیلو و 670 گرم شیشه در شهرستان شهریار خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه 9 نفر که در امر توزیع به صورت کلان فعالیت می کردند دستگیر و روانه زندان شدند.

وی با اشاره به ادامه روند برخورد با اراذل و اوباش یادآور شد: در ادامه این طرح دو شرور معروف شهرستان ورامین که با استفاده از سلاح سرد اقدام به ضرب و جرح افراد و ایجاد اخلال در نظم عمومی می کردند با تلاش ویژه مامورین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان تهران همچنین از دستگیری سارقان مسلح در دماوند با استفاده از قانون به کارگیری سلاح خبر داد و اضافه کرد: در این عملیات از متهمان دو قبضه سلاح به همراه اموال سرقتی کشف و ضبط گردید.

اکبرشاهی با بیان اینکه در 11 ماه گذشته 371 میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان تهران و البرز کشف و ضبط شده است، این مهم را نتیجه فعالیت شبانه روزی عوامل پلیس و نیروی انتظامی استان خواند و ادامه داد: این کالاها شامل انواع تجهیزات ماهواره ای، سوخت، مواد غذایی و دارویی، لوازم خانگی و سایر کالاهایی است که به طور غیر قانونی به کشور وارد شده اند، است.

وی یاد آور شد: در مدت ذکر شده 16 تن و 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که در این رابطه 800 باند قاچاق کشف و متلاشی شده است.