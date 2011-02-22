اجلاس ویژه وزارتی مجمع جهانی انرژی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس فوق العاده وزارتی مجمع جهانی انرژی با حضور نمایندگان 40 کشور تولید کننده و مصرف کننده انرژی از جمله نماینده ایران در اوپک به طور رسمی در ریاض عربستان سعودی آغاز به کار کرد.

هدف از برگزاری این گردهمایی تحلیل بازار انرژی، ایجاد تعامل بین کشورهای تولید و مصرف‌کننده انرژی و برگزاری مراسم رسمی امضای منشور جدید مجمع جهانی انرژی عنوان شده است.

همچنین ارتباط بازارهای واقعی و بازارهای مالی انرژی، تحلیل مشترک روندهای بازارهای انرژی و دورنمای آنها از سوی نمایندگان کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی از دیگر نتایج برگزاری این گردهمایی بین المللی است.

در مجمع جهانی انرژی ( I.E.F) بر خلاف برخی از موسسات بین المللی تمامی تصمیمات با موضع گیری های مشترک بین تولید کننده‌ها و مصرف کنندگان انرژی مطرح می‌ شود.

کارشناسان خارجی پیش بینی می کردند که در این گردهمایی بین المللی سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به عنوان رئیس دوره ای سازمان اوپک در سال 2011 میلادی حضور یابد اما تنها نماینده ایران در اوپک در این اجلاس وزارتی حضور یافته است.

در مراسم آغاز به کار این اجلاس فوق العاده با سخنرانی علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی شروع شد و سپس مراسم رسمی امضای منشور جدید مجمع جهانی انرژی که به این منظور پیشتر کمیته های مختلفی تشکیل و اساسنامه جدید را بررسی و تدوین کرده بودند، برگزار شد.



در ادامه اجلاس ویژه وزارتی مجمع جهانی، ساعتی پیش عبدالله البدری دبیرکل اوپک به ایراد سخنرانی پرداخت؛ همچنین دبیر کل مجمع جهانی انرژی (I.E.F)، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی (I.E.A)، مدیر بین الملل انرژی و تکنولوژی و نیز یکی از مدیران وزارت نفت عربستان از دیگر سخنرانان اجلاس امروز بودند.

برگزاری چند پانل تخصصی در برنامه پیش از ظهر این اجلاس است که در این خصوص پانلی با عنوان «بررسی قواعد مالی بازار انرژی» برگزار شد که مسئولیت اداره آن بر عهده دپارتمان انرژی عربستان سعودی بود.

ارکان مجمع بین المللی انرژی مشتمل بر اجلاس وزارتی، هیئت اجرایی و دبیرخانه به همراه کمیته مشاوره صنعتی و گروه حمایتی بین المللی است؛ اجلاس وزارتی مجمع، هر دو سال یک بار و هیئت اجرایی آن حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود. اجلاس وزارتی با دریافت گزارش جمع بندی از هیئت اجرایی، تصمیم‌گیری می‌کند.

در هیئت اجرایی مجمع جهانی انرژی 13 کشور عضو هستند که دو سازمان بین المللی یعنی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و آژانس بین المللی انرژی نیز به عنوان ناظر و بدون حق رای، در این مجمع جهانی فعالیت می کنند.

در این باره اجلاس وزارتی قبل در سال گذشته میلادی در مکزیک برگزار شده و اجلاس بعدی در سال 2012 میلادی به میزبانی کویت برگزار می شود.