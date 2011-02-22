دو طرح صنعتی در گرگان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آغاز گازرسانی به شهرک صنعتی ناحیه گرگان دو و افتتاح کارخانه محصولات لبنی از جمله این طرح هاست که ظهر سه شنبه اجرایی شد.

کارخانه محصولات لبنی یوتاپ تولید کننده انواع ماست ، خامه ، شیر بستنی و دوغ با اعتبار ومبلغ کل سرمایه گذاری 110 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

این پروژه با اعتبار پنج میلیارد که چهار میلیارد ان از سوی تسهیلات بانکی تأمین شده و با توجه به ویژگی منحصر به فرد، نخستین کارخانه لبنی کشوری است که در این شهرک احداث شده است.



این پروژه 50 نفر اشتغالزایی بصورت مستقیم دارد و از تجهیزات و امکانات پیشرفته ای بر خورداراست.

همچنین عملیات اجرایی شبکه توزیع گاز داخلی شهرک صنعتی ناحیه گرگان 2( حیدر آباد ) به طول پنج کیلومتر آغازشد.

عملیات خاک برداری این پروژه 10 هزار مترمکعب و دو میلیارد برآورد هزینه شده است و مدت اجرای این پروژه چهار ماه است.

