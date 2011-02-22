به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه با توجه به تلاشهای همه جانبه، تیم استیل آذین موفق نشد تا امتیازهای لازم را جمع آوری کند و حتی در بسیاری از بازیهای خانگی هم نتوانستیم به اهدافمان برسیم تا با کسب چند برد پیاپی با جهشی بلند از انتهای جدول فرار کنیم.
وی با بیان اینکه دلیل این ناکامیها و به پیروزی نشدن تیم در دیدارهای اخیر نمیداند و از همه تجربیاتش استفاده کرده اما واقعا در حل مشکل این تیم مانده است، تاکید کرد: در بازی برابر پیکان در نیمه اول اصلا فوتبال قابل قبولی را شاهد نبودم اما در نیمه دوم بازیکنان استیل آذین به خودشان آمدند ولی فایده ای نداشت زیرا باید به 3 امتیاز می رسیدیم که نشد.
رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: روزهای سرنوشتسازی در انتظار بازیکنان و تیم استیل آذین است زیرا باید بیشتر تلاش کنند تا از قعر جدول فرار کنند. باور کنید من تحمل ندارم که برخی اوقات ناراحتی هدایتی و سایر اعضای هیئت مدیره را که برای موفقیت تیم تلاش و هزینه میکنند تا نام بخش خصوصی باقی بماند، را ببینم.
وی افزود: باور کنید دلم میسوزد این تیم سقوط کند، به همین دلیل معتقدم بازیکنان در هفتههای اخیر باید هر چه در توان دارند، رو کنند و همه تواناییهایشان را در زمین مسابقه به معرض نمایش بگذارند و بازیهای باقیمانده را همانند فینال ببینند.
پروین در پایان در مورد دیدار استیل آذین با تراکتورسازی در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر گفت: از امروز به بعد همه بازیها برای ما حساسیت دوچندانی داشته و امتیازهایش اهمیت بالایی دارند، پس نباید به راحتی امتیاز از دست بدهیم.
تیم فوتبال استیل آذین در پایان هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور با کسب 20 امتیاز در رده هجدهم جدول ردهبندی لیگ قرار گرفته است.
