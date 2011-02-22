روشهای اصلاح قیمت کالاها در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکویی مهر در یک نشست خبری در رابطه با روش های اصلاح قیمت کالاها از ابتدای سال 90 گفت: یکی از فعالیتهای که وزارت بازرگانی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت داد، موضوع انجام تفاهم با انجمن های تولیدی و توزیعی بود که این تفاهم نامه ها، به معنای اجباری بودن فرآیند کاهش یا افزایش نرخ ها نبوده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: با توجه به خطیر بودن موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، همکاری مناسبی میان تولیدکنندگان و وزارت بازرگانی شکل گرفت که ثمرات آن، اجرای بسیار مناسب قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون تنش در بازار بوده است.

روش اصلاح قیمت کالا در سال 90

وی در خصوص هرگونه تغییر قیمت در سال 90 از سوی تولیدکننگان کالا تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین قیمت هر کالا یا خدمتی، چارچوب مشخصی دارد که در قالب دستورالعملهای قیمت گذاری خود را نشان می دهد. بر این اساس اگر تولیدکننده ای چارچوب های قیمت گذاری را رعایت نکند و به دنبال سوءاستفاده از فضای بازار باشد، قطعا با برخورد بازرسان سازمان حمایت مواجه خواهد شد.

به گفته نکویی مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حتی در مواردی که به دلیل افزایش قیمت های جهانی، قیمت مواد اولیه یک کالا بالا رود، افزایش قیمت ها را می پذیرد.

وی اظهار داشت: روشی که برای اصلاح قیمت مطرح شده و مورد تصمیم گیری واقع می شود این است که در مواردی که یک شرکت تولیدی یا انجمن تولیدکنندگان یک کالا، معتقد است که قیمت کالایش باید افزایش یابد، باید درخواست خود را با دستگاه سیاستگذار تولیدی مرتبط با خود هماهنگ کرده و این وزارتخانه، در صورت صلاحدید موضوع را به کارگروه کنترل بازار ارجاع می دهد، بعد از آن که کارگروه این موضوع را با مباحث کارشناسی مورد تصمیم گیری واقع کرد، آنگاه افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ می شود.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این چرخه ای است که برای تغییر قیمت تمامی کالاها و خدمات دیده شده است. در این میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از 56 قلم کالایی که به صورت روزانه در سبد کالایی و هزینه ای خانوار نقش دارند را بررسی می کند.

وی افزایش یا کاهش قیمت بسیاری از کالاها را ناشی از تغییرات فصلی یا تغییر در قیمت مواد اولیه آنها در بازارهای جهانی دانست و گفت: عرضه و تقاضا نیز در فرآیند تغییر قیمت موثر است. البته تنها فاکتور نیست و عوامل متعددی در تعیین قیمت یک کالا دخالت دارند.

نکویی مهر ادامه داد: هم اکنون فضای عمومی اقتصاد جهان فضای افزایش قیمت است و به دلیل افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، بسیاری از مواد اولیه کالاهای تولیدی در ایران نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است. بنابراین اگر افزایش قیمت جهانی باشد، باید به شکل منطقی با آن برخورد کرد، البته این برخورد لزوما به معنای افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نیست بلکه با تعامل با انجمن ها و گروههای تولیدی و طرح موضوعات در کارگروه کنترل بازار، این افزایش جبران می شود.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در حال حاضر بازار بدون کنترل و مدیریت نیست و اگر لازم باشد، دولت مابه التفاوت برای کالاهایی که در اثر تغییرات قیمتی مواد اولیه دچار افزایش قیمت شده اند، در نظر می گیرد.

وی در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور بالاتر از حد انتظار بود و اگرچه برخی ها تورم سه رقمی را برای کشور با اجرای این قانون پیش بینی می کردند، اما خوشبختانه تورم انتظاری در کشور شکل نگرفت.

نکویی مهر افزود: فضای بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با کمک مردم به شکل موفق در حال اجرا است و بر این اساس پیش بینی می شود با همکاری تولیدکنندگان و مردم، این فضا در سال 90 نیز تداوم داشته باشد.

بازاری آرام در شب عید

معاون وزیر بازرگانی گفت: یکی از مباحث اصلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، موضوع کنترل بازار ایام پایانی سال و شب عید است که برای این امر، طرح ویژه نظارتی نوروز 90 از اول اسفندماه در سراسر کشور آغاز شده است تا 20 فروردین ادامه دارد.

وی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح نظارتی، کنترل و نظارت مناسب بر روند عرضه و قیمت کالاها است تا فضای آرامی برای خرید شب عید مردم فراهم شده و از تمامی ظرفیتهای مرتبط برای حفظ آرامش بازار استفاده شود.

نکویی مهر ادامه داد: متناسب با کالاهای مورد نیاز مردم، نظارت ها در بازار تشدید می شود و هم اکنون نیز این نظارت در مورد کیف، کفش، پوشاک، مواد غذایی، اقلام پروتئینی، آجیل و خشکبار، اماکن تفریحی و اقامتی، رستورانها، میوه و تره بار تشدید شده است.

وی با تاکید بر انجام نظارت های پیشگیرانه گفت: حضور 10 هزار بازرس و ناظران افتخاری در بازار فضای مناسبی برای خرید شب عید مردم فراهم می سازد. برای این ایام تمهیدات لازم از جانب وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده و قرار بر این است که کالاهای ذخیره سازی شده نیز در استانها توزیع شود.

فاکتورهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده

وی همچنین در رابطه با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز گفت: امسال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و عملیاتی شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود و امیدواریم با اجرای این قانون بتوانیم صیانت از حقوق مصرف کنندگان را بهتر از گذشته شاهد باشیم.

نکویی مهر ادامه داد: بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عرضه کنندگان کالا باید تعهدات خود را نسبت به مصرف کنندگان ایفا کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد، به طور قطع متخلف شناخته می شوند. از سوی دیگر، عرضه کنندگان کالا باید صحت و سلامت کالا را تضمین کرده و در مرحله بعد، صدور ضمانتنامه برای کالاهای بادوام را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به ضرورت ارایه نمونه کالای عرضه شده به مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: باید اطلاعات لازم به خریدار به لحاظ کمیت و کیفیت کالا ارایه شود، چراکه اگر فضا شفاف نباشد، تخلف رونق می گیرد. البته مصرف کنندگان نیز باید کالاهای دارای نشان استاندارد را خریداری کنند.

وی اظهار داشت: داشتن نمایندگی رسمی و مجاز و نیز ارایه خدمات پس از فروش نیز از جمله فاکتورهایی است که عرضه کننده باید برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رعایت کند، البته مباحثی همچون جلوگیری از فروش اجباری کالا و شفافیت قیمت با نصب تابلو نرخ کالاها و خدمات از جمله حقوق مصرف کنندگان است.

نکویی مهر با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع در مورد کالاها، این موضوع را یکی از مهمترین مباحث و محورهای بحث ممنوعیت و جرم بودن انواع تبانی در اقتصاد دانست و گفت: هرچقدر انحصار در جامعه از بین برود، قیمت نیز کاهش یافته و رفاه مصرف کنندگان بیشتر فراهم می شود.

به گفته وی، 304 شرکت برای انتخاب در فرآیند حامیان حقوق مصرف کننده مدارک و مستندات خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان ارایه داده اند که از این تعداد 27 شرکت، منتخب شده اند، البته در کنار این موضوع اساسنامه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده نیز در سطوح ملی، شهرستانی و استانی به تصویب رسیده است و باید هرچه سریعتر این انجمن ها در سراسر کشور شکل گیرد.

نکویی مهر، راه اندازی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده را راهکاری برای رساندن صدای مشتریان و مصرف کنندگان به گوش تولیدکنندگان دانست.