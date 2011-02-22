به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان که در مجمع امروز سازمان لیگ برتر سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: سیاست فدراسیون در این سه سال، اجرای واقعی اساسنامه فیفا و AFC بوده است. مدیریت فوتبال در حجم بزرگی در حال انجام است و رئیس فدراسیون واقعا نمی تواند در همه بخشها پاسخگو باشد و دیگر این دوران گذشته است.

وی ادامه داد: باید براساس اساسنامه، در هر بخش سیاست های کلی فوتبال ارائه شود و هر بخش بتواند با سازماندهی و استقلال کار را پیش ببرد و دیگر همه چیز به عهده رئیس فدراسیون نیست. در حال حاضر سازمان لیگ برتر فوتبال، سازمان لیگ برتر فوتسال و آکادمی ملی فوتبال نشان می دهند که چقدر استقلال می تواند مفید باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: باید باور کنیم که امکانات ما جوابگوی انتظارات مردم که همانا داشتن باشگاه های قوی ، تیم های ملی قوی ، حضور در تورنمنتهای بزرگ و حضور تیمهای بزرگ در ایران و ارتقای تیمهای نوجوانان، جوانان، امید و غیره است ، نمی باشد و ما مشکلات عدیده ای درباره هزینه ها و درآمدها داریم.



کفاشیان ادامه داد: البته باید بگویم ما در سه سال گذشته توسط کمیته بازاریابی سالی 15 میلیارد تومان درآمد زایی کرده ایم که سر جمع چهل و پنج میلیارد تومان می شود. البته از این چهل و پنج میلیارد تومان، حداقل شصت درصد هم درآمدهای سازمان لیگ بوده و این در حالی است که در مقایسه با سالهای قبل درآمد فدراسیون در آن زمان شاید سالی دو میلیارد تومان هم نبوده است.



وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف اگر به عنوان مثال در این شرایط درآمدها دو باشد هزینه ها 10 است و این یعنی اینکه فوتبال عقب می ماند. اگر درآمدی وجود نداشته باشد کیفیت کار پایین می آید و فوتبال رو به فنا شدن می رود و با توجه به اینکه هزینه ها پنج برابر درآمدها است هر کسی هم بخواهد به جای ما در فدراسیون کار کند نمی تواند و کار فوتبال متوقف می شود.اصرار بر اینکه هزینه ها به درآمد ها نرسد یعنی اینکه فوتبال متوقف می شود و این روند برای فوتبال کشنده است.

وی ادامه داد: مجموعه ما در فدراسیون فوتبال مطالعاتش را انجام داده و درآمدهایمان مشخص است و البته درآمدهایمان بر اساس اساسنامه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص شده است. در میان درآمدها یکی از آنها بسیارمی تواند سود آور باشد و آن حق پخش تلویزیونی است. به نظر من باید بررسی شود که چرا حق پخش تلویزیونی به صورت کامل داده نمی شود.

علی کفاشیان خاطرشنان کرد: شاید صدا و سیما محدودیهایی داشته باشد ، اما به هر جهت اگر حق پخش واقعی به فوتبال پرداخت نشود فوتبال عقب می ماند و می میرد. حتی اگر صدا و سیما مثلا به خاطر نبود درآمد بخواهد حق پخش را ندهد گرچه مقصر است ، اما ما باید درآمدمان را از طریق نهادهای دیگر مانند دولت، مجلس و دیگر نهادها براساس حق پخشی که باید به فوتبال تعلق گیرد تامین کنیم. چرا که اگر این پول به ما داده نشود دست ما خالی می ماند و نمی توانیم در فوتبال کار کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه تصریح کرد: اردیبهشت ماه نود قرارداد ما با صدا و سیما به پایان می رسد و باید در این باره یک تصمیم بزرگ بگیریم.تصمیمی که تعیین کننده باشد. حتی اگر قرار بر این باشد که بازیها از تلویزیون پخش نشوند باید حق فوتبال را بگیریم.



