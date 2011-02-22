به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان که در مجمع امروز سازمان لیگ برتر سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: سیاست فدراسیون در این سه سال، اجرای واقعی اساسنامه فیفا و AFC بوده است. مدیریت فوتبال در حجم بزرگی در حال انجام است و رئیس فدراسیون واقعا نمی تواند در همه بخشها پاسخگو باشد و دیگر این دوران گذشته است.
وی ادامه داد: باید براساس اساسنامه، در هر بخش سیاست های کلی فوتبال ارائه شود و هر بخش بتواند با سازماندهی و استقلال کار را پیش ببرد و دیگر همه چیز به عهده رئیس فدراسیون نیست. در حال حاضر سازمان لیگ برتر فوتبال، سازمان لیگ برتر فوتسال و آکادمی ملی فوتبال نشان می دهند که چقدر استقلال می تواند مفید باشد.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: باید باور کنیم که امکانات ما جوابگوی انتظارات مردم که همانا داشتن باشگاه های قوی ، تیم های ملی قوی ، حضور در تورنمنتهای بزرگ و حضور تیمهای بزرگ در ایران و ارتقای تیمهای نوجوانان، جوانان، امید و غیره است ، نمی باشد و ما مشکلات عدیده ای درباره هزینه ها و درآمدها داریم.
کفاشیان ادامه داد: البته باید بگویم ما در سه سال گذشته توسط کمیته بازاریابی سالی 15 میلیارد تومان درآمد زایی کرده ایم که سر جمع چهل و پنج میلیارد تومان می شود. البته از این چهل و پنج میلیارد تومان، حداقل شصت درصد هم درآمدهای سازمان لیگ بوده و این در حالی است که در مقایسه با سالهای قبل درآمد فدراسیون در آن زمان شاید سالی دو میلیارد تومان هم نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف اگر به عنوان مثال در این شرایط درآمدها دو باشد هزینه ها 10 است و این یعنی اینکه فوتبال عقب می ماند. اگر درآمدی وجود نداشته باشد کیفیت کار پایین می آید و فوتبال رو به فنا شدن می رود و با توجه به اینکه هزینه ها پنج برابر درآمدها است هر کسی هم بخواهد به جای ما در فدراسیون کار کند نمی تواند و کار فوتبال متوقف می شود.اصرار بر اینکه هزینه ها به درآمد ها نرسد یعنی اینکه فوتبال متوقف می شود و این روند برای فوتبال کشنده است.
وی ادامه داد: مجموعه ما در فدراسیون فوتبال مطالعاتش را انجام داده و درآمدهایمان مشخص است و البته درآمدهایمان بر اساس اساسنامه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص شده است. در میان درآمدها یکی از آنها بسیارمی تواند سود آور باشد و آن حق پخش تلویزیونی است. به نظر من باید بررسی شود که چرا حق پخش تلویزیونی به صورت کامل داده نمی شود.
علی کفاشیان خاطرشنان کرد: شاید صدا و سیما محدودیهایی داشته باشد ، اما به هر جهت اگر حق پخش واقعی به فوتبال پرداخت نشود فوتبال عقب می ماند و می میرد. حتی اگر صدا و سیما مثلا به خاطر نبود درآمد بخواهد حق پخش را ندهد گرچه مقصر است ، اما ما باید درآمدمان را از طریق نهادهای دیگر مانند دولت، مجلس و دیگر نهادها براساس حق پخشی که باید به فوتبال تعلق گیرد تامین کنیم. چرا که اگر این پول به ما داده نشود دست ما خالی می ماند و نمی توانیم در فوتبال کار کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه تصریح کرد: اردیبهشت ماه نود قرارداد ما با صدا و سیما به پایان می رسد و باید در این باره یک تصمیم بزرگ بگیریم.تصمیمی که تعیین کننده باشد. حتی اگر قرار بر این باشد که بازیها از تلویزیون پخش نشوند باید حق فوتبال را بگیریم.
وی در پایان گفت: باید این نکته معلوم شود که در فوتبال پولی نخوابیده و مدیران باشگاه ها شفاف قراردادهای بازیکنانشان را منتشر کنند و بگویند که قرارداد فلان بازیکن ما هشتصد میلیون تومان نیست و مثلا این رقم است. باید این هشدارها را که فوتبال رو به فنا می رود جدی بگیریم وگرنه در چند سال آینده شاهد سقوط فوتبال خواهیم بود. سالهای گذشته رقیبان ما چهار پنج کشور بیشتر نبودند اما در حال حاضر پانزده، شانزده کشور رقیب ما هستند.
