حکام جنایتکار مصر، لیبی و بحرین را به دادگاه بین المللی معرفی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل این نامه که به امضای زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و خطاب به شیها ساک فوانگ کتکو، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم پیلای رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد منتشر شده است به این شرح است:

در روزهای اخیر افکار عمومی جامعه جهانی با بهت زدگی و تاثر و تاسف شاهد نقض گسترده حقوق بشر در برخی از کشورها، به ویژه مصر، بحرین، یمن و لیبی می باشد. مردم این کشورها تنها به جرم اعتراض مدنی و مسالمت آمیز به حکومت هایشان، در راستای احقاق حقوق طبیعی و قانونی خویش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی در مواقعی به رگبار گلوله بسته می شوند.

کشته و مجروح شدن صدها شهروند بیگناه و بازداشت گسترده بسیاری از معترضان تنها به جرم اعتراض مسالمت آمیز به نابرابری های حاکم و مطالبه حقوق اساسی خود، هرگز توجیهی برای برخورد خشونت آمیز نیروهای نظامی و انتظامی نمی باشد.

جانباعالی استحضار دارید تاکید بر عدم بازداشت و شکنجه و ایجاد فضای رعب و وحشت در میان شهروندان همواره در بسیاری از اسناد حقوق بشری بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اذعان گردیده است. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق شهروندان در اداره امور کشور خود تصریح می نماید. همچنین ماده 3 همین اعلامیه به صراحت بر حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان تاکید می کند. کما اینکه تمامی اصول اخلاقی و مبانی ادیان الهی نیز بر رعایت حقوق شهروندان توسط حکام و بکارگرفتن منطق و استدلال به جای استفاده از ابزار سرکوب برای پاسخ به مطالبات مردم توصیه شده است. بر این اساس است که در تمامی اسناد بین المللی حقوق بشری بر حق آزادی بیان و ابراز عقیده به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر تاکید گردیده است.

لذا کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن شدید اعمال خشونت های اخیر به مردم کشورهای مصر، بحرین، یمن، لیبی و ... توسط حکام کشورهای خود و حمایت کامل از حقوق حقه معترضین در کشورهای یاد شده، از جنابعالی می خواهد با تشکیل کمیته ای جهت بررسی اوضاع مردم این کشورها و تعیین مصادیق نقض حقوق بشر، مجرمین را برای محاکمه به دادگاه بین المللی معرفی نماید تا مجازات آنان درس عبرتی برای سایر حکومت های ضد مردمی گردد.