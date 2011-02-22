سفر مولن حاکی از نگرانی امریکا از استقرار نیروهایش در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سفر مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا به خاورمیانه اظهار داشت: از شیطان بزرگ برمی‌آید در این شرایط سرگردانی، مایک مولن را برای بررسی اقدام نظامی به نفع ستمگران آمریکایی منطقه در برابر انقلابیون اعزام کرده باشد.

عضو شورایعالی امنیت ملی کشور خطاب به مولن اعلام داشت: نیروهای آمریکایی بایستی منطقه را ترک گفته و بدانند هر گونه عملیات نظامی تاثیری بر انقلاب مردم مسلمان برای نجات از ظلم آمریکایی‌ و ستم جبران نخواهد داشت. جز اینکه هزینه سنگینی روی دست آمریکا خواهد گذاشت و خروج آنها را تسریع می‌کند.

فیروزآبادی در پایان تاکید کرد: مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا بایستی بیشتر به فکر مردم آمریکا و کشور خود باشد و به گمراهی نیفتد.

