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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

رئیس قوه قضائیه دستور آغاز به کار معاونت نظارت بر دادسراها را صادر کرد

رئیس قوه قضائیه دستور آغاز به کار معاونت نظارت بر دادسراها را صادر کرد

معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور با دستور ریاست قوه قضائیه در دادستانی کل کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله علیزاده از ابلاغ مستقیم آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مبنی بر تشکیل معاونت نظارت بر دادسراها خبر داد و افزود: این حکم از شهریور امسال با هدف نظارت بر حسن اجرای قانون در دادسراهای کل کشور آغاز به کار کرده است.

وی افزود: نقش اصلی این معاونت بررسی حسن اجرای قوانین در دادسراهاست و از طریق این حوزه به صورت مستمر فعالیت دادسراها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی همچنین از اعزام بیش از 10 هیئت بازرسی و تحقیق از سوی این معاونت به 10 استان کشور خبر داد و گفت: اعضای این هیئتها برخی از قضات دیوان عالی کشور بوده‌اند که خوشبختانه تا امروز گزارشهای خوبی هم از این بررسیها مستند کرده و به خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
کد مطلب 1259157

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