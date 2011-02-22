نخستین نوای جشنواره موسیقی با قطعاتی از خطه خراسان به صدا در آمد

سرپرست گروه سارنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه قطعات فخر جهان،‌ یار گلم، یک نظر و شاخطایی از آثار به اجرا در آمده در این شب بود، افزود: این آثار چکیده ای از موسیقی خراسان بخصوص بخش شمالی این استان بود که با تنظیمی متفاوت و تلفیقی از موسیقی شهری اجرا شد.

مرتضی گودرزی گفت: این نوع موسیقی در منطقه با زبان های ترکی و کردی اجرا می شود که به منظور ایجاد ارتباط قوی تر با مخاطبان سراسری، تنظیم ارکستراسیون برای اجرا به زبان فارسی صورت گرفت که این اقدام به منظور معرفی موسیقی قدرتمند و مهجور خراسان انجام شد.

گودرزی با اشاره به همزمانی این برنامه با میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) اجرای قطعه فخر جهان از اشعار مولانا در مدح پیامبر(ص) را در راستای گرامیداشت همین روز ذکر کرد و اظهار داشت: انتخاب برخی آثار اجرا شده در این شب به گونه ای بود که سعی داشت پیام های انسانی و اخلاقی که از شاخصه های اصلی شخصیت پیامبر(ص)است را در قالب موسیقی و کلام به مخاطبان عرضه نماید.

خواننده گروه موسیقی سارنگ همچنین مضمون برخی دیگر از آثار اجرایی را عاشقانه خواند و با اشاره به اجرای خوب گروه در این شب، سازهای به کار برده در برنامه را تار،‌ کمانچه و سازهای پوستی عنوان کرد.

وی در پایان ضمن تقدیر از عملکرد استان البرز در برگزاری این جشنواره، بر لزوم اطلاع رسانی قدرتمند تاکید و خاطرنشان کرد: این حرکت بعنوان گام نخست استان البرز در عرصه موسیقی بسیار ارزشمند است و با توجه به نیروی جوان و با انگیزه فعال دراداره کل امید می رود روند اجرای چنین برنامه هایی در سال های آتی با کیفیت قابل توجهی صورت گیرد.

اجرای قطعه ای در مقام زارنجی از موسیقی های اصیل خطه خراسان که به گفته گودرزی به رغم اهمیت آن در زمینه موسیقی درمانی به شدت مهجور مانده است، از برنامه های ویژه این گروه در البرز بود.

گفتنی است این برنامه با استقبال بسیار چشمگیر شهروندان مواجه گردید.