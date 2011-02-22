تمبر یادبود دفاع مقدس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس از صبح امروز سه شنبه با حضور محمدتقی خادمی معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ دفاع مقدس، سرهنگ رسولی معاون نشر و ادبیات بنیاد آثار و محمود اکرامی دبیر علمی و مسئولان استان یزد آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.

این تمبر که نمادی از پلاک شهدا و یک سرو سر به فلک کشیده است از سوی محمد خادمی معاون هماهنگی بنیاد حفظ آثار رونمایی شد.

مهدی زارع طراح این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکماه برای طراحی این تمبر تلاش کردم که هم بتوانم سرو را که نماد پایداری در تصویر بگنجانم هم بتوانم از پلاک دلاوران بجهه‌های حق علیه باطل بهره ببرم.

وی اظهار کرد: ‌در حال حاضر در این پوستر نماد از سرو و پلاک در کنار هم حس شاعری را به فرد منتقل می‌کند و یکی از بدیعی‌ترین تمبرهای دفاع مقدس است.

زارع بیان کرد: ارزش، باور و صیانت از اندیشه‌های شهدا برای طراحی این تمبر در ذهنم بود که توانستم این تصویر را ارایه دهم.

وی با اشاره به اینکه جبهه‌های جنگ سیره فاطمی، ایثار و نقش اجتماعی است تصریح کرد: ‌ما باید بتوانیم این اندیشه را به نسل آینده انتقال دهیم.

وی تاکید کرد: سرو طراحی شده در این تمبر یادآور نخل امام حسین(ع) که نماد پایداری، عشق و ایثار است، می‌باشد و همیشه زنده و پایدار خواهد بود.