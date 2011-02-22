کاهش نرخ بیکاری به 4درصد تا سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سپهری امروز در نشست سراسری موسسات آموزش کارآفرینی با بیان اینکه تحولات جهانی بر کسب و کار کشور تاثیرگذار است، گفت: در این راستا باید بتوانیم تا از تکنولوژی و فرصت ها استفاده کنیم.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر لزوم به روزبودن اطلاعات بازار کار از وضعیت آموزش های کارآفرینی، اظهار داشت: در اسلام کار و تلاش در فرآیند تولید ثروت از جایگاه مناسبی برخوردار است.

سپهری ادامه داد: ما به دنبال ارتقای آموزش‌ها، مهارت‌ها وهمچنین کارآفرینی تخصصی و اجتماعی در بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی هستیم. همچنین تلاش می کنیم تا سامانه‌ای برای یکپارچه سازی کسب و کار در کشور برقرار شود به نحوی که این موضوع در روستاها نیز قابل پیگیری باشد.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی از تدوین بسته‌های آموزشی در حال تدوین برای آموزش کارآفرینان جوان خبر داد و افزود: امروز در کشور چهره‌های کارآفرینی در حال شناخته شدن هستند.

وی ادامه داد: ما به دنبال ایجاد فضای کسب و کار هستیم و هدف ما تربیت استاد نیست، بلکه به دنبال تربیت مربی هستیم. اما قبل از آن نقایص کار باید بر طرف شود تا بتوانیم آسیب شناسی کرده و در قالب یک تفکر سیستمی عمل کنیم.

همچنین در ادامه این برنامه، محمد کیا عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه یکی از اهداف دولت در سال آینده تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار است، گفت: تاکنون سرمایه‌های گوناگونی برای تنظیم شیب عرضه و تقاضای نیروی کار صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: براساس گفته رئیس جمهور، قرار است نرخ بیکاری تا سال91 و 92 به 4 درصد برسد که مراکز آموزشی کارآفرینی نیز باید بتوانند به این روند کمک کنند.