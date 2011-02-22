هشت پروژه تحقیقاتی شرکت توزیع برق در استان مرکزی اجرا شد

داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 12 پروژه تحقیقاتی در سال جاری نهایی و 22 پروژه نیز در دست پیگیری و رسیدگی قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی نرم‏‌افزار نظام پیشنهادهای شرکت گفت: این سیستم دارای قابلیت ثبت، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات، انجام محاسبات و همچنین دریافت گزارش‌های جامع است و کلیه کارکنان شرکت با دریافت کاربری می‌توانند وارد این سیستم شوند و نظرات خود را ثبت کنند.

عابدی با بیان اینکه از سال 88 تاکنون 645 پیشنهاد در این سیستم به ثبت رسیده است افزود: از این تعداد 123 پیشنهاد در سطح شرکت مورد پذیریش قرار گرفته و به اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تاکید بر اینکه انتخاب و استفاده صحیح و درست از وسایل خانگی نه فقط مصرف انرژی و در نتیجه هزینه‌های خانواده را کاهش می‌دهد اظهار داشت: برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف کننده را با میزان کارایی هر یک از وسایل انرژی برخانگی آشنا می‌کند و همچنین اطلاعات اختصاصی مربوط به هر وسیله انرژی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد.



وی بابیان اینکه برچسب انرژی از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، که هر قسمت نمایانگر اطلاعاتی است، افزود: برچسب انرژی بوسیله 7حرف لاتین از A تا G درجه بندی شده است که هر یک از حروف معرف درجه‌ای از کارایی دستگاه است.



عابدی ادامه داد: حرف A نشانگر بیشترین بازدهی دستگاه و حرف G نشانگر کمترین بازدهی دستگاه است بنابراین هرچه رتبه دستگاه بیشتر باشد کارایی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف می‌کند بیشتر است.



وی عنوان کرد: انتخاب و استفاده صحیح و درست از وسایل خانگی نه فقط مصرف انرژی و در نتیجه هزینه‌های خانواده را کاهش می‌دهد بلکه سرمایه بزرگی را برای توسعه کشور ذخیره نموده و بر عمر این دستگاه‌ها نیز می‌افزاید.



عابدی بااشاره به اینکه انرژی مصرفی لامپ کم مصرف حدود 20درصد لامپ رشته‌ای است، گفت: عمر لامپ‌های کم مصرف نیزهشت برابر لامپ رشته‌ای است.

این مقام مسوول در پایان اظهار کرد: مدیریت مصرف برق به معنای مصرف نکردن نیست بلکه صحیح مصرف کردن است.