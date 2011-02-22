به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که شایعاتی مبنی بر تغییر محمد خاکپور سرمربی تیم فوتبال استیل آذین و انتخاب علی‌‌اصغر مدیرروستا به عنوان نفر اول کادر فنی این تیم مطرح شده بود، دست‌اندرکاران این باشگاه این موضوع را تکذیب کردند.

حسین خبیری مدیر روابط عمومی باشگاه استیل آذین در این خصوص گفت: این مسائلی که مطرح شده و حتی برخی رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند به هیچ وجه صحت ندارد. مدیریت باشگاه نه تنها با مدیرروستا، بلکه با هیچ مربی دیگری مذاکره نداشته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر چه ما از نتایج این تیم نگران و نارحتیم، اما خاکپور از سوی دست‌اندرکارن باشگاه با قدرت حمایت می‌شود. البته امیدواریم با این حمایت‌ها استیل آذین از وضعیتی که در آن قرار دارد، خارج شود.

مشاور رئیس هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی استیل آذین در پایان گفت: حسین هدایتی به عنوان مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین هیچ ملاقات و مذاکره ای با مدیرروستا نداشته است.

سایت باشگاه استیل آذین همچنین در مطلبی به توطئه جدید برخی ها علیه این باشگاه اشاره کرد و نوشت: « حاشیه سازانی که چشم دیدن باشگاه استیل آذین و بقای تنها باشگاه خصوصی در لیگ برتر را ندارند، دوباره درصدد ضربه زدن به این تیم و باشگاه هستند.

علی رغم اینکه باشگاه استیل آذین یک باشگاه خصوصی است اما برخی چشم دیدن این باشگاه و ادامه حیات آن را بدون هرگونه کمک دولتی را ندارند و دوست دارند به هر شکلی که شده به این باشگاه و حتی باشگاه‌های بزرگ مردمی دیگر ضربه بزنند.



از همین رو اخیرا عده‌ای با ارسال پیامک‌هایی دروغین در خصوص باشگاه استیل آذین و یک باشگاه پرطرفدار دیگر ورزشی پایتخت اقدامات گسترده‌ای را علیه این دو باشگاه آغاز کرده‌اند تا حواشی جدیدی را به این دو تیم تزریق کنند. برهمین اساس مسئولان باشگاه استیل آذین ضمن پیگیری قانونی این موضوع و اتهاماتی که از طریق ارسال اس ام اس به مسئولان باشگاه زده شده است از هواداران فهیم این باشگاه می‌خواهند که به این اقدامات پلید توجهی نداشته باشند. "

تیم فوتبال استیل آذین در پایان هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 20 امتیاز در رده هجدهم جدول رده‌بندی لیگ قرار گرفته است.