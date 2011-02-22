به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی ظهر سه شنبه در نشست ستاد برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با اشاره به تجارب گذشته در زمینه برگزاری همایشهای فرصتهای سرمایهگذاری در آذربایجان شرقی اظهار داشت: باید از تجارب گذشته استفاده کرد و مشکلات را به حداقل رساند.
صادق نجفی تاکید کرد: زمینههای سرمایهگذاری باید برای همگان مشخص و شفاف باشد و مجوزهای لازم از سوی نهادهای اصلی اخذ شده و قبل از همایش و ارائه طرحها برآوردها مشخص شود.
رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی بیان داشت: برخی برآوردهای ابتدایی در طرحهای سرمایهگذاری فاقد اطلاعات لازم و برآوردهای کارشناسی است که این امر مشکلات زیادی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
وی گفت: در حال حاضر چهار منطقه آزاد تجاری در استان فعال هستند که برای این حوزه نیز مسئول ستادی مشخص تعیین میشود.
صادق نجفی در ادامه بر ضرورت اطلاعرسانی در موضوع همایش تاکید و عنوان داشت: اطلاعرسانی باید به صورت تخصصی و گسترده انجام گیرد.
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