آذربایجان غربی 1.2 میلیارد دلار کالا صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات گمرکات آذربایجان غربی افزود: بر اساس برنامه ریزیها و هدف گذاری های انجام شده در آذربایجان غربی میزان ارزش ریالی صادرات غیر نفتی استان طی سال آینده باید به یک میلیارد و 200 میلیون دلار بالغ شود.

وی با اشاره به برخورداری آذربایجان غربی از بیشترین تعداد پایانه ها و گمرکات در کشور و کسب مقام دوم در این راستا، بیان داشت: گمرکات استان باید فعالانه وارد عرصه شده و با اتخاذ تدابیر لازم، استان را در راستای افزایش میزان صادرات غیر نفتی یاری کنند.

استاندار آذربایجان غربی بر لزوم توسعه متوازن بخش های تولیدی، اقتصادی، صنعتی و عمرانی استان تاکید کرد و اظهار داشت: طی سالهای اخیر در جهت افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی در استان اقدامات مناسبی شده که باید با فراهم کردن زمینه مناسب صادرات این محصولات، سرمایه گذاری در بخش های تولیدی را با حضور کالاهای آذربایجان غربی در بازارهای جهانی تکمیل شود.

آذربایجان غربی به پایانه تجاری- اقتصادی ایران و ترکیه تبدیل می شود

جلال زاده با اشاره به اینکه آذربایجان غربی نیازمند توسعه تجارت، افزایش صادرات و همچنین رونق اقتصادی در مرزها است، خاطر نشان کرد: با بهره برداری از شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه در مرزهای آذربایجان غربی طی دهه آینده، این استان به یک پایانه تجاری- اقتصادی در منطقه تبدیل می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز نظیر راه، زیر ساختهای ارتباطی و تکمیل پایانه ها موانع موجود در حوزه صادرات آذربایجان غربی رفع شود، افزود: پایانه های مرزی آذربایجان غربی سهم قابل توجهی از ترانزیت کالا و عبور و مرور مسافر کشور به ترکیه و عراق را دارد.

سازمان گمرکات کشور باید زیر ساختهای لازم گمرکی در آذربایجان غربی را ایجاد کند

جلال زاده در ادامه سخنان خود تاکید کرد: سازمان مرکزی گمرکات کشور باید با تخصیص اعتبارات لازم، نسبت به ایجاد تاسیسات و زیرساختهای لازم در گمرکات استان منطبق با عملکرد آنها اقدام کند.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی نیز در این جلسه به تشریح عملکرد گمرکات استان طی 10 ماه امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از یک میلیون و 180 هزار تن کالا به ارزش 600 میلیون دلار از استان صادر شده که به لحاظ وزن 60 درصد و به لحاظ ارزش 27 درصد رشد داشته است.

پرویز تقوی با بیان اینکه با اتخاذ تدابیر لازم صادرات استان را تا پایان سال جاری به ارزش ریالی 800 میلیون دلار می رسانیم، ادامه داد: ایجاد گمرکات مشترک با ترکیه، ایجاد انبارهای اختصاصی و ارزیابی کالاهای صادراتی در محل از جمله ابزارهای حمایتی گمرکات استان از صادرات است.