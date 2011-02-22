حاشیه های نخستین روز برگزاری جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی جشنواره در جهت همکاری با خبرنگاران اعلام کرد کسانی که موفق به دریافت کارت خبرنگاری جشنواره موسیقی فجر نشده اند می توانند بلیت دریافت کنند.برخی از خبرنگاران حوزه موسیقی در نخستین روز از برگزاری بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر هنوز کارت دریافت نکرده بودند.

- در جدول برنامه های بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر اجرای تکنوازی موسیقی ایران با عنوان "تکنوازی اساتید" ذکر شده بود و همین عنوان برای برخی از مخاطبان و بسیاری از اهالی موسیقی سئوال برانگیز شد چرا که برخی از هنرمندان معرفی شده در این بخش به عنوان استاد شناخته شده نیستند.

-مخاطبان برنامه تکنوازی اساتید در صحبت های درگوشی خود مدام عنوان می کردند که اگر اساتید موسیقی حاضر به شرکت در این برنامه نیستند چرا این عنوان را از جدول حذف نمی کنند و یا عنوان آن را به تکنوازی موسیقی ایرانی تغییر نمی دهند.

-یکی از اتفاق های خوب در این دوره از جشنواره موسیقی مشخص کردن ردیف 11 در هر سالن ویژه خبرنگاران است و یکی دیگر از اقدامات خوب در این دوره از جشنواره موسیقی فجر این است که کارت های خبرنگاری برخلاف گذشته دارای اعتبار است و دیگر خبرنگاران مجبور نیستند برای دیدن هر کنسرت علاوه بر ارائه کارت خبرنگاری بلیت تهیه کنند.

-این دوره از نشست های تخصصی جشنواره موسیقی فجر بیشتر در حوزه رسانه مطرح شده است و نخستین نشست از این مجموعه نیز با مخاطب اندک و استقبال سرد آنها مواجه شد.

-حسن ریاحی دبیر بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر مدام در حال سرکشی به سالنها بود.ورود و خروج ریاحی بی سر و صدا ومانند مدیریتش در کمال آرامش و با متانت همراه بود.

-نخستین کنسرت ویژه بانوان که با اجرای گروه موسیقی "آوای مهربانی" به سرپرستی سهیلا پورگرامی همراه بود در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران خالی از جمعیت بود و پورگرامی که از این مسئله به شدت دلخور بود بزرگان هنر موسیقی را بیشتر از برگزار کنندگان و مخاطبان عام مقصر دانست چرا که او معتقد بود که علت خالی ماندن سالن اجرا این است که بزرگان و هنرمندان عرصه موسیقی را رها کرده اند و هیچ کدام در برنامه های یکد‌یگر حضور ندارند.

- بروشور و یا دفترچه معرفی گروه ها به موقع و در اولین شب اجرا در دسترس تماشاگران بود و آنها از کم و کیف اجراها اطلاع لازم داشتند.