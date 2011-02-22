۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

پیام تبریک شورای عالی تهیه‌کنندگان به اصغر فرهادی

شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران کسب جوایز ارزشمند خرس طلایی و نقره‌ای جشنواره بین‌المللی فیلم برلین را به اصغر فرهادی تبریک و تهنیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از پیام شورای عالی آمده است: بی‌گمان کسب جایزه ارزشمند خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، یکی از دو جشنواره معتبر و مهم سینمای جهان، افتخاری دیگر برای سینمای ایران و سینماگران مستقل این مرز و بوم است.

شورای عالی لازم می‌داند بهترین شادباش‌های خود را تقدیم بازیگران زن و مرد فیلم نماید که توانستند با شایستگی تمام، هنر هنرمندان کشورمان را در معرض دید جهانیان قرار دهند. اختصاص خرس نقره‌ای بازیگران زن و مرد به فیلم "جدایی نادر از سیمین" بخشی دیگر از ارزش‌های والای این فیلم را شناساند.

شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران کسب جوایز ارزشمند را به هنرمندان عزیز سینمای ایران صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گوید.

 
 
 
