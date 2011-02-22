زنجان رتبه سوم کیفیت نان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از زمان آغاز بکار سامانه نظر سنجی (سکنا)، مردم استان زنجان با استفاده از این سامانه بیش از 1835 نانوایی را ارزیابی کردند، افزود: مردم زنجان تاکنون افزون بر هزار و 835 پیامک به سامانه نظر سنجی نانوایان استان ارسال و در طرح درجه بندی خبازی ها مشارکت کردند.

وی ادامه داد: بر اساس نظر مردم نانوایی های استان درجه بندی و در مراحل بعد بر اساس این امتیازات به آنها تسهیلات پرداخت می شود.

خالقی افزود: بنا بر اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، استان زنجان پس از استان های لرستان و خوزستان در ارزیابی کیفیت نان های تولیدی در رتبه سوم کشور قرار دارد.

مدیر عامل شرکت غله استان زنجان در طرح درجه بندی نانوایی ها، مردم می توانند با ارسال پیامک به شماره 30001518 به فعالیت خبازان نمره دهند، افزود: میزان رضایت مشتریان در این سامانه از کیفیت انواع نان های تولیدی در کشور 86 درصد و در استان زنجان 89 درصد می باشد که در همین زمینه استان رتبه سوم کشور را از آن خود کرده است.

خالقی همچنین در خصوص سامانه سنجش کیفیت نان سکنا گفت: کیفیت نان تولیدی در نانوایی های استان و شهرستان های تابعه بر اساس اظهار نظر مردم رتبه بندی می شود.

وی با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در بخش گندم، آرد و نان ، 20 تا 30 درصد تولید نان کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: واقعی شدن قیمت انواع نان و خرید به مقدار نیاز از دلایل این کاهش است.

