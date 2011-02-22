1900 ناشر برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری گفت: با اتمام مرحله اول ثبت نام 1900 ناشر متقاضی حضور در نمایشگاه هستند که بنا بر گزارشات رسیده به شورای سیاستگذاری نمایشگاه بعد از پایان زمان ثبت نام مقدماتی از این تعداد 758 ناشر تهرانی و 367 ناشر شهرستانی هستند.

معاون امور فرهنگی همچنین از حضور 422 ناشر در بخش دانشگاهی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و افزود: 222 ناشر نیز در بخش کودک و نوجوان ثبت نام کرده‌اند.

رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران تعداد ناشران بخش آموزشی را 131 ناشر اعلام کرد و گفت: مرحله دوم ثبت نام و در حقیقت مرحله پایانی 4 اسفند آغاز و تا 14 اسفند ادامه خواهد داشت.

بهمن دری گفت: ناشرانی موفق به حضور در نمایشگاه کتاب تهران خواهند شد که حائز شرایط اعلام شده بوده و در مرحله نهایی ثبت خود را کامل کرده باشند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 14 تا 24 اردیبهشت سال 1390 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره ) برگزار می‌شود.