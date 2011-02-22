به گزارش خبرگزای مهر، ولی یاراحمدی در نشست ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور با بیان اینکه مسابقات قرآنی جدی ترین حرکت قرآنی در کشور است، گفت: رویکرد جدید سازمان اوقاف و امور خیریه تقویت و توسعه فعالیتهای قرآنی در سطح استانها و زمینه سازی برای حضور مؤثرتر در برنامه های قرآنی است .

یاراحمدی افزود: در این رویکرد براساس دستورالعمل طرح تقویت قرآنی سهم و نقش استانها و شهرستانها در برنامه های قرآنی و مسابقات بیشتر و با تدوین شیوه نامه این سهم اجرایی می شود .

وی در ادامه با بیان تغییرات سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: حذف مرحله منطقه ای مسابقات، گروه بندی کیفی استانها در سه بخش الف ، ب ، ج و برگزاری دوره های ارتقای آموزشی ویژه قاریان، حافظان و متسابقین قبل از مسابقات از جمله این تغییرات است .

مدیر کل دفتر آموزش و مسابقات قرآن با بیان اینکه تلاش شده از ظرفیتهای هر استان در جهت برگزاری مطلوب مسابقات بهره برداری شود افزود: به موازات تلاش برای ارتقای کیفی و بهره گیری از ظرفیتهای هر استان در جهت ترویج فرهنگ و آموزه های قرآنی بنا داریم با توانمندسازی و تقویت استانها زمینه بهره گیری و حضور هرچه بیشتر نسل جوان را در فعالیتهای قرآنی توسعه بخشیم .