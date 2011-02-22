توزیع گوشت گرم گوسفندی در اراک آغاز شد

نبی الله کمال آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: عرضه گوشت گوسفندی از امروز با کیلویی 12هزار و500تومان به منظور تنظیم وکنترل بازار گوشت آغاز شده است.

وی بازرسی از واحدهای فروش مواد پروتئینی در سطح شهرستان اراک خبر داد و اظهارداشت: بدلیل عدم رعایت نرخ مصوب کمیسیون نظارت، پرونده شش واحد متخلف به ارزش پنج میلیون و 130 هزار ریال تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شد ه است.

کمال آبادی با اشاره به اینکه عمده فروشان موظفند در راستای طرح هدفمندی یارانه ها هر 15 روز یکبار موجودی انبار خود را اعلام کنند افزود: در این راستا 5 پرونده تخلف مربوط به واحدهای عمده فروش در سطح شهرستان اراک مبنی بر عدم اعلام موجودی به ارزش 775 میلیون ریال تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی همچنین اضافه کرد: درجلسه تعزیرات آردونان پرونده 14 واحد نانوایی متخلف به علت کم فروشی در وزن چانه نان در سطح شهرستان اراک بررسی واین 14واحد نانوایی که از 20تا30گرم در وزن چانه نان کم فروشی وتخلف کرده بودند به مبلغ پنج میلیون و567هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در راستای طرح نظارت بر حمل و نقل درون و برون شهری طی بازرسی های صورت گرفته در این زمینه تعداد چهار فقره پرونده تخلف بدلیل اخذ وجه اضافی و گرانفروشی به ارزش 24 میلیون و 557 هزار و 500 ریال تنظیم و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.