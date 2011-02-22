سمینار "مقدمه ای بر دنیای مالتی مدیا" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنرانی علمی توسط سید امید فاطمی - استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

مواردی همچون سیگنالهای دیجیتال چند رسانه ای، تصویر و ویدئوی آنالوگ و دیجیتال، مفاهیم مرتبط با تصویر، سیستمهای ویدئوی رنگی آنالوگ، کاربردهای چند رسانه ای و پردازشهای مربوط، فشرده سازی داده و تصویر و ویدئو، مقیاس پذیری و تطبیق، سیستم کنفرانس ویدئویی و استانداردها و جهتگیری های جدید در ارتباط با علوم و فناوری اطلاعات در این سمینار بررسی می‌شود.

علاقه مندان می توانند این سخنرانی را از طریق پایگاه وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات به صورت زنده مشاهده کنند.