موافقت سازمان بهداشت جهانی برای تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "ژان فرانسیس رنس" ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی گفت:شواهد نشان می دهد که اعطای تائیدیه نهایی سازمان بهداشت جهانی برای راه اندازی خط تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی در شعبه مرند مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به دلیل تخصص و مهارت موجود در این شعبه اجتناب ناپذیر بنظر می رسد.

وی از خط تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی به عنوان یک پروژه استراتژیک نام برد و افزود: در صورت بروز همه گیری آنفلوآنزا، کشورهای دارنده خط تولید این واکسن از درجه بالای سلامتی برخوردار خواهند بود ضمن اینکه نیاز کشورهای همجوار را نیز تامین خواهند کرد.

کارشناس مسئول انتقال تکنولوژی واکسن آنفلوآنزای انسانی سازمان بهداشت جهانی خاطرنشان کرد: تجربه موسسه رازی ایران در تولید انواع واکسن طیور و دان، تولید واکسن انسانی در این مجموعه را تسهیل کرده است.

فرانسیس رنس، ادامه داد:80 درصد بازار تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی در اختیار شرکت های بزرگ تولید کننده این نوع واکسن است و راه اندازی خط تولید با هدف رقابت با این شرکت ها منطقی نیست.

همکاری مشترک سازمان بهداشت جهانی با مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از سال2007 آغاز شده و این سازمان با پی بردن به قابلیت های فنی و مهارتی شعبه مرند مرکز یادشده مصمم است پایلوت خط تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی خود در منطقه را در این شعبه دایر کند.

با آغاز بکار این خط تولید، سالانه 500 هزار تا پنج میلیون دوز واکسن آنفلوآنزای انسانی در شعبه مرند مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تولید خواهد شد و علاوه بر خودکفایی ایران، از خروج 20 میلیون دلار در سال از کشورمان جلوگیری خواهد کرد.

شعبه مرند مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از سال 72 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع فراورده های بیولوژیک پزشکی و دامپزشکی آغاز کرده و سالانه میلیون ها دوز واکسن و سرم طیور و دام را تولید و روانه بازار مصرف می کند.