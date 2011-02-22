همه چیز خوب بود به جز ...

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح فروشگاه مرکزی شهر کتاب عصر دوشنبه 2 اسفند با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل موسسه شهر کتاب، سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه، خسرو سینایی سینماگر و مستندساز و تعدادی از چهرههای ادبی و فرهنگی کشور در محل این فروشگاه برگزار شد.
فروشگاه مرکزی شهر کتاب ساختمان زیبایی دارد. فضای درونی شهر کتاب نیز بسیار دلپذیر بوده و همه عناصر یک محیط فرهنگی را دارد. این فروشگاه از طبقه همکف، طبقه زیرین و یک بخش فوقانی تشکیل شده است که همه طبقات به خوبی برای مراسم افتتاحیه آماده شده بودند. برخورد خوب راهنماها و کارکانان شهر کتاب مورد دیگری است که هنگام حضور در این مکان میتوان مشاهده کرد که این موضوع به گفت مدیرعامل شهر کتاب حاصل 180 ساعت دوره آموزشی است.
فروشگاه پیش از شروع برنامه افتتاحیه و حضور شهردار تهران، کم کم مملو از نویسندگان، هنرمندان و علاقمندان عرصه کتاب و کتابخوانی میشد و بسیاری از چهرههای نامآشنای هنر و ادبیات چون محمد رحمانیان، پوران درخشنده، هوشنگ مرادی کرمانی، کریم فیضی و... در حال قدم زدن میان قفسههای کتاب یا به گپ وگفت مشغول بودند.
با ورود محمدباقر قالیباف شهردار تهران، سید محمود دعایی و غلامحسین ابراهیمی دینانی بازدید از فروشگاه مرکزی شهر کتاب آغاز شد و پس از دیدار زوایای مختلف این مکان حاضران برای حضور در مراسم افتتاحیه به قسمتی از سالن طبقه همکف رفتند که متاسفانه تنها ضعف این مراسم موفق در این بخش نمودار شد. به دلیل کمبود جا تعدادی از مدعوین روی صندلیهای در نظر گرفته شده نشسته و باقی حضار و خبرنگاران ناچار به ایستادن شدند.
در این مراسم منعی برای حضور عموم مردم در مراسم وجود نداشت و عدهای از حاضران که عقبتر از جمعیت افتتاحکننده ایستاده بودند موجب برهم زدن تمرکز ایستادگان شدند. خبرنگاران نیز تا پایان مراسم مجبور شدند مطالب و سخنان مسئولین را ایستاده ثبت و ضبط کنند.
با توجه به سخنانی که شهردار تهران درباره اهمیت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بیان کرده و میکند در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیر فعالیتهای سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران هستیم. در این مدت شهرداری تهران برنامههای اجرایی بسیاری مشابه احداث وافتتاح شهر کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب یادیار مهربان داشته است.
شهرداری رشته مهمترین فعالیتهای فرهنگی کشور را در دست دارد و به خوبی جایگاه خود را در این عرصه پیدا کرده است. تلاش زیادی که شهرداری در این حوزه انجام میدهد میتواند الگوی مناسبی برای انجام فعالیتهای فرهنگی در کشور باشد. حتی الگوی برگزاری مراسم یا مکان برگزاری چنین برنامههایی است. نمونه مثال زدنی این مبحث، سالن همایشهای برج میلاد است که چند سال است برای برگزاری مراسم جشنواره فیلم فجر از آن استفاده میشود.
افتتاح فروشگاه مرکزی شهر کتاب حرکت سازنده دیگری در کارنامه شهرداری تهران است. البته طبق گفتههای شهردار تهران و دیگر مسئولان شهرداری این آخرین قدم نخواهد بود چون قرار است تا پایان سال دو مجموعه مشابه دیگر فروشگاه مرکزی شهر کتاب در اکباتان و بیهقی تهران به بهرهبرداری برسد.
نظر شما