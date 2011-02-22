طراحی بنای یادمان شهدای روحانی استان اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی یادواره شهدای روحانی استان اظهار داشت: برای تهیه تصاویر شهدای روحانی به صورت کاشی کاری رایزنی با هنرمندان کاشی کار کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری یادواره شهدای روحانی استان در سال آینده اضافه کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا مایه برکت و عاملی برای تقویت وحدت و صمیمیت در جامعه است

استاندار اردبیل به برگزاری باشکوه این یادواره تاکید کرد و ابراز داشت: با برنامه ریزی و علاقه مندی که در اعضا ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی استان مشهود است، امیدواریم این یادواره به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی این اقدامات را ادا دین در مقابل این قشر عزت آفرین دانست و افزود: خون به ناحق ریخته شده شهدای انقلاب و دفاع مقدس موجب عزت امت اسلامی بوده و صیانت از آن وظیفه آحاد مردم و مسوولان است.

صابری همچنین از آغاز تدوین کتاب ویژه یادواره شهدای روحانی استان اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد: این کتاب نیز که مجموعه بی نظیری از شهدای روحانی استان است، سال آینده رونمایی خواهد شد.