۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: برگزاری مجمع عملکردهیئت های ورزشی استان مرکزی، برگزاری مجمع ارزیابی هیئت های وزنه برداری، سوارکاری وکشتی و برگزاری کلاس مربیگری پینگ پنگ بانوان از اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجمع ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی استان مرکزی از تاریخ 30 بهمن آغاز و تا 18 اسفند ادامه دارد.

این مجمع ها با حضور کارشناس رشته مربوطه، نماینده اداره کل، مسئول کمیته ارزیابی عملکرد وروسای هیئت هارشته مربوطه و...انجام می شود و تمام رشته های ورزشی مورد بررسی قرارمی گیرد.

برگزاری مجمع ارزیابی هیئتهای وزنه برداری، سوارکاری وکشتی

مجمع ارزیابی هیئت های وزنه برداری، سوارکاری و کشتی باحضور روسای هیئت های ورزشی  و کارشناسان رشته مربوطه و... درسالن اجتماعات تربیت بدنی برگزار شد.

در این جلسه عملکرد این سه رشته ورزشی وفعالیت های ورزشی در سال89 مورد بررسی قرارگرفت.
 
برگزاری کلاس مربیگری پینگ پنگ بانوان

کلاس مربیگری درجه سه پینگ پنگ بانوان ازیک اسفند آغاز شده است  و تاپنج سفند ادامه خواهدداشت.

این کلاس ها درورزشگاه  پنج مرداد اراک برگزارمی شود.

