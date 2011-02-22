۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

شورای اسلامی شهر تهران حوادث 25 بهمن را محکوم کرد

شورای اسلامی شهر تهران در محکومیت حوادث 25 بهمن اعلام کرد در کنار امت مسلمان، جلوه خود باختگی مزدوران حرفه ای را در روز 25 بهمن و سایر دعوتهای به اغتشاش در روزهای دیگر را به شدت محکوم کرده و اعلام می دارد که بایستی به حساب این ورشکستگان سیاسی رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شور و شوق پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگداشت بی نظیر سالگشت 22 بهمن آنچنان چشمگیر و دشمن شکن بود که دشمنان دیرین انقلاب اسلامی که هم اکنون با خیزش مسلمانان بپاخاسته کشورهای اسلامی و سقوط حکام مستبد وابسته به سیاستهای آمریکا مواجه شده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: شورای شهر تهران بابیان اینکه همه نیروهای خبیث و نوکران سرسپرده داخلی و خارج نشینان را بکار گرفته اند تا فریب کارانه از فضای ضد استعماری و ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی که در کشورهای اسلامی بوجود آمده سوء استفاده کرده است و حرکتی ضد انقلابی و خیانت آمیز را همراه و همزمان باتحرکات و جنبش انقلابی امت اسلامی بهم بیامیزند و در تبلیغات دروغ و ساختگی خود ایران اسلامی را هم دچار این بحران نشان دهند تا فرصت مغتنمی بیابند و ضربات پی در پی شکست را به تعویق اندازند.

شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرده است: استکبار جهانی با همه قوا و نیروهای داخلی و خارجی و نوکران سرسپرده خود که نه دین دارند و نه عقل، به میدان آمده است تا خیزش اسلامی کشورهای اسلامی را مهار نمایند و ایران اسلامی و انقلاب حضرت امام خمینی (ره) که الگوی این قیام از 32 سال پیش بوده است و میرود تا فراگیر شود را مخدوش و مغشوش و ناموفق جلوه دهند و ایجاد یاس و ناامیدی در دنیای اسلام بوجود آورند و تعجب هم در همین جا است که چگونه سران فتنه یا چشمان خود را بسته اند و نمی بینند و یا نمی خواهند به ببینند که در دنیای کنونی چه می گذرد و این حرکتهای سخیف چه خیانت بزرگی به همه خیزشهای اسلامی و چه واپس گرایی و انقلاب گریزی از قیام مردمی 22 بهمن سال 57 و اهانت به غیرت وشرف و همه باورهای اعتقادی ملت مسلمان ما است، که این اهانتها و خیانتها ایجاد امواج دفاع مردم از هویت اسلامی خویش می نماید که تا بحال بارها همچون روز 9 دی ماه ، بصیرت خود را نمایانده است و این خود هشداری است که طومار حیات سیاسی فتنه گران را باز هم در هم خواهد پیچید.

این بیانیه می افزاید: شورای اسلامی شهرتهران در کنار امت مسلمان، جلوه خود باختگی مزدوران حرفه ای را در روز 25 بهمن و سایر دعوت های به اغتشاش در روزهای دیگر را به شدت محکوم نموده و اعلام میدارد که بهرحال بایستی به حساب این ورشکستگان سیاسی که همه تلاش ها و بیانیه هایشان مورد حمایت صریح و استقبال و شادمانی آمریکا و اسرائیل، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ، قرار می گیرد رسیدگی نموده وبه دوران این خیانتها به جهان اسلام و آزادیخواهی پایان بخشیده شود. مردم شریف و آگاه تهران که در همه صحنه های حساس قدرت و توان و بصیرت انقلابی را به زیباترین وجه به دنیا بارهانشان داده اند باز هم با روشن بینی تمام راه مکتب محمدی (ص)، راه انقلاب اسلامی امام راحل (ره) و راه رهبر فرزانه انقلاب را آگاهانه و مقتدرانه طی می نمایند و به یمن و برکت میلاد فرخنده پیامبر اعظم اسلام ، همگام با همه ملت عزیز ایران اسلامی گامهای پیروزی و طی مسیر اصول انقلاب اسلامی را با استواری و خرد کردن همه توطئه ها می پیمایند و باز هم به دنیا نشان خواهند داد که مکتب حیات بخش اسلام راه نورانی پیامبر اسلام محمد مصطفی (ص) و مسیر الهام بخش امام خمینی (ره) با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.

