شورای اسلامی شهر تهران حوادث 25 بهمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شور و شوق پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگداشت بی نظیر سالگشت 22 بهمن آنچنان چشمگیر و دشمن شکن بود که دشمنان دیرین انقلاب اسلامی که هم اکنون با خیزش مسلمانان بپاخاسته کشورهای اسلامی و سقوط حکام مستبد وابسته به سیاستهای آمریکا مواجه شده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: شورای شهر تهران بابیان اینکه همه نیروهای خبیث و نوکران سرسپرده داخلی و خارج نشینان را بکار گرفته اند تا فریب کارانه از فضای ضد استعماری و ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی که در کشورهای اسلامی بوجود آمده سوء استفاده کرده است و حرکتی ضد انقلابی و خیانت آمیز را همراه و همزمان باتحرکات و جنبش انقلابی امت اسلامی بهم بیامیزند و در تبلیغات دروغ و ساختگی خود ایران اسلامی را هم دچار این بحران نشان دهند تا فرصت مغتنمی بیابند و ضربات پی در پی شکست را به تعویق اندازند.

شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرده است: استکبار جهانی با همه قوا و نیروهای داخلی و خارجی و نوکران سرسپرده خود که نه دین دارند و نه عقل، به میدان آمده است تا خیزش اسلامی کشورهای اسلامی را مهار نمایند و ایران اسلامی و انقلاب حضرت امام خمینی (ره) که الگوی این قیام از 32 سال پیش بوده است و میرود تا فراگیر شود را مخدوش و مغشوش و ناموفق جلوه دهند و ایجاد یاس و ناامیدی در دنیای اسلام بوجود آورند و تعجب هم در همین جا است که چگونه سران فتنه یا چشمان خود را بسته اند و نمی بینند و یا نمی خواهند به ببینند که در دنیای کنونی چه می گذرد و این حرکتهای سخیف چه خیانت بزرگی به همه خیزشهای اسلامی و چه واپس گرایی و انقلاب گریزی از قیام مردمی 22 بهمن سال 57 و اهانت به غیرت وشرف و همه باورهای اعتقادی ملت مسلمان ما است، که این اهانتها و خیانتها ایجاد امواج دفاع مردم از هویت اسلامی خویش می نماید که تا بحال بارها همچون روز 9 دی ماه ، بصیرت خود را نمایانده است و این خود هشداری است که طومار حیات سیاسی فتنه گران را باز هم در هم خواهد پیچید.

این بیانیه می افزاید: شورای اسلامی شهرتهران در کنار امت مسلمان، جلوه خود باختگی مزدوران حرفه ای را در روز 25 بهمن و سایر دعوت های به اغتشاش در روزهای دیگر را به شدت محکوم نموده و اعلام میدارد که بهرحال بایستی به حساب این ورشکستگان سیاسی که همه تلاش ها و بیانیه هایشان مورد حمایت صریح و استقبال و شادمانی آمریکا و اسرائیل، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ، قرار می گیرد رسیدگی نموده وبه دوران این خیانتها به جهان اسلام و آزادیخواهی پایان بخشیده شود. مردم شریف و آگاه تهران که در همه صحنه های حساس قدرت و توان و بصیرت انقلابی را به زیباترین وجه به دنیا بارهانشان داده اند باز هم با روشن بینی تمام راه مکتب محمدی (ص)، راه انقلاب اسلامی امام راحل (ره) و راه رهبر فرزانه انقلاب را آگاهانه و مقتدرانه طی می نمایند و به یمن و برکت میلاد فرخنده پیامبر اعظم اسلام ، همگام با همه ملت عزیز ایران اسلامی گامهای پیروزی و طی مسیر اصول انقلاب اسلامی را با استواری و خرد کردن همه توطئه ها می پیمایند و باز هم به دنیا نشان خواهند داد که مکتب حیات بخش اسلام راه نورانی پیامبر اسلام محمد مصطفی (ص) و مسیر الهام بخش امام خمینی (ره) با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.