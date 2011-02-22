فرشته سموعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی اعتراض خلعتبری به تعویضش در این بازی اظهار داشت:‌ ابراهیم‌زاده با خلعتبری صحبت کرده و مشکل این دو نفر برطرف شده ضمن اینکه مسئولان باشگاه ذوب‌آهن با تشکیل کمیته انضباطی به این مسئله رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: ابراهیم‌زاده در کنفرانس خبری بعد از بازی در عین اینکه کار اشتباه خلعتبری را تایید نکرد، شایستگیهای این بازیکن را برشمرد و از شایستگی‌های خلعتبری سخن به میان آورد.

قائم مقام باشگاه ذوب‌آهن ادامه داد: عکس‌العمل خلعتبری در شان تیم ذوب‌آهن و باشگاه نبود و خود او نیز از برخوردش ناراحت است اما این مشکل در حال حاضر برطرف شده و همه بازیکنان در شرایط استرس برخوردهایی انجام می‌دهند که پس از آن، از این برخوردها پشیمان می‌شوند.

وی اضافه کرد: ‌در صورت صلاحدید ابراهیم‌زاده، خلعتبری در بازی این هفته مقابل صبای قم، در ترکیب تیم قرار می‌گیرد.