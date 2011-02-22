تقویت کشیکهای بازرسی بازرگانی در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیمور پورحیدری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران افزود: لازم است نظارت بر قیمتها با جدیت دنبال شود و تلاشها در این خصوص با جدیت ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: کنترل و نظارت بر خرده فروشی ها با همکاری اصناف در البرز ادامه دارد و در روزهای پایانی سال تا حد ممکن تقویت خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: برنامه های نظارتی بازرگانی در البرز تداوم خواهد داشت تا از میزان مشکلات موجود کاسته شود و در عین حال، مانع از به وجود آمدن مشکلات جدید شویم.

برای تنظیم بازار میوه شب عید اقدامات لازم انجام می شود

وی اظهار داشت: برای تنظیم بازار میوه در شب عید در استان البرز، اقدامات لازم انجام می شود و خریدهای لازم صورت گرفته است.

پورحیدری اضافه کرد: در این راستا سه هزار و 500 تن پرتقال و دو هزار و 700 تن سیب برای استان البرز در نظر گرفته شده و دپو نیز انجام می شود.

وی گفت: به محض اعلام توزیع از سوی ستاد تنظیم بازار کشور، این ارقام در بازار عرضه می شود که این امر در راستای کاهش مشکلات صورت می گیرد.

میادین میوه و تره بار همکاری مطلوبی با سازمان بازرگانی داشته باشند

این مسئول خاطرنشان کرد: لازم است میادین میوه و تره بار همکاری مطلوبی با سازمان بازرگانی داشته باشند و به کمک افزایش تعامل و همکاری میان آنها از مشکلات بکاهیم.

وی عنوان کرد: نمایشگاه عرصه مستقیم کالا تحت عنوان نمایشگاه بهاره در استان البرز برگزار خواهد شد و در این خصوص اطلاع رسانی می شود.

این مسئول اضافه کرد: در سطح مرکز استان، سه نمایشگاه بزرگ در این خصوص برپا می شود که این امر در راستای رفاه شهروندان انجام می گیرد.

وی افزود: این نمایشگاه ها در فردیس(جنب کانال)، میدان امام و مجموعه انقلاب باغستان برپا خواهد شد ضمن اینکه کالاها زیر قیمت کف بازار در این نمایشگاه ها عرضه خواهد شد.

پورحیدری یادآور شد: هریک از این نمایشگاهها دارای 150 تا 170 غرفه است و کالاها در آنها 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.