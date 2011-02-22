هر کسی با هر بهانه ای در مقابل انقلاب بایستد محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف صبح امروز در همایش "راهیان نور ولایت" در موزه دفاع مقدس با بیان این که دوران دفاع مقدس دورانی خاص از انقلاب است و باید سعی کنیم اهداف آن را به درستی برای خود حفظ کنیم گفت: یکی از عواملی که می تواند این چشمه جوشان را کور کند ، تحریف در مسائل دفاع مقدس است که خطر بزرگی است.

وی افزود: زمانی که در نیروی انتظامی بودم و پیش از آنکه چهره من برای بسیاری از افراد آشنا شود، در برخی نسشست ها می شنیدیم که افرادی از جبهه و جنگ سخن می گویند و حرف هایی را می زنند که برای ما عجیب بود که این اتفاقات در کدام جبهه و نبرد رخ داده است . این ها تحریف است و خطر بزرگی است که باید از آن دوری جست.

شهردار تهران با اشاره به این که دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ریشه در فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسین (ع) دارد گفت : خوب است که راویانی که از جبهه روایت می کنند خودشان از افراد جبهه و جنگ باشند و اگر این گونه نبود باید افرادی کاملا مطلع باشند ، تعریف و توصیف عملیات ها یک بحث است که بسیار مهم است اما هدف اصلی این نیست که به عنوان مثال آزاد شدن خرمشهر را به لحاظ تاکتیکی توضیح دهیم این لازم است اما کافی نیست .

وی افزود: انقلاب اسلامی حرکتی بر خلاف رودخانه ای بود که آن زمان در جهان حرکت می کرد ، اما امام (ره) خلاف آن رودخانه شنا کرد و باور داشت که این رودخانه هر چقدر قدرتمند باشد بر خلاف مسیر سنت های الهی است و اگر بر خلاف آن حرکت کند خداوند جریان این رودخانه را عوض می کند که پیروزی انقلاب نیز شاهدی بر این موضوع بود .

قالیباف در ادامه اظهار کرد : برخی اوقات آثار و برکات یک حرکت را در همان لحظه نمی توان دید اما ما آن را در طول تاریخ حفظ خواهیم کرد.

وی گفت: رویدادهایی که در خاورمیانه اتفاق می افتد حادثه نیست، این بیداری اسلامی نشات گرفته از مظلومیت شهدایی است که در انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند و خداوند حالا وعده آنان را محقق کرده است.

شهردار تهران افزود: باید باور کنیم که می توانیم بر خلاف همه جریان های دنیا حرکت کنیم در صورتیکه این جریان ها خلاف سنت های الهی باشد و اگر ما بر خلاف سنن الهی حرکت کنیم از جمهوری اسلامی نیز نمی توانیم دفاع کنیم.

قالیباف با بیان اینکه از راه باطل نمی توان از حق دفاع کرد و شیعه مولاعلی (ع) نباید از این راه عمل کند ادامه داد : باید به جامعه این موضوع را منتقل کرد که همه در مسیر سنت الهی گام برداریم و این گونه است که اگر تدبیر ، درایت ، برنامه ریزی و اخلاص داشته باشیم پیروزی از آن ما است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت : اگر حوادث 25 خرداد سال گذشته در شرایط فتنه روی داد و ابهام داشت و اگر همه مردم تحلیل درستی از آن نداشتند اما رخدادهای 25 بهمن قطعا حرکتی ضد انقلابی و شیطانی بود .

شهردار تهران با بیان اینکه در کاروان های راهیان نور نیز باید گام بر داشتن در راستای سنت های الهی فرهنگ سازی شود گفت : تردید نکنیم که راه امام (ره) خون شهدا و درایت مقام معظم رهبری باعث بیداری امروز اسلامی در خاورمیانه شده است و این حرکت ها صرفا یک اتفاق سیاسی نبوده است.

وی با بیان این که باید به سنت های الهی دل بدهیم تا کارها پیش برود ، تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس ریشه در نهضت امام حسین (ع) و شهدای مخلص دارد و امام شهدا برای خدا در این راه گام برداشت و رهبری نیز با همه سختی ها کارها را پیش می برند و تا زمانی که انقلاب در این مسیر حرکت می کند پیروز است و اگر هرکسی با هر بهانه ای در مقابل انقلاب بایستد محکوم به شکست است و جز نکبت و ذلت برای آن نخواهد داشت چراکه انقلاب اسلامی بر اساس سنت های الهی بنا شده است .

به گفته شهردار تهران ، موزه دفاع مقدس باید مرکزی باشد برای ترویج این فرهنگ و فرهنگ ایثار و مقاومت و باید پاتوقی باشد برای این کارها تا به اهداف دفاع مقدس دست یابیم.

وی افزود: موزه دفاع مقدس متعلق به جایگاه ویژه و قشر خاصی نیست و متعلق به همه کسانی است که دل در گرو انقلاب دارند.