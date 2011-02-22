مهمترین نیاز مددکاران تشکیل سازمان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انور صمدی راد در نخستین سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی که امروز در سالن اجتماعات وزارت بهداشت برگزار شد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مشکلات آموزشی اصلی ترین نیازی است که مددکاران با آن مواجه هستند و برای رفع این مشکل باید تمامی آموزش ها بازآموزی و با توجه به شرایط جامعه به روز شود.

این دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی و سیاست های رفاهی افزود: در جامعه امروزی به مددکاری در مدارس، مددکاری بالینی و کلینیکی کمتر توجه می شود و باید راهکاری اندیشید تا این موضوع به صورت محتوایی و کاربردی وارد مدارس و کتاب های درسی شود.

صمدی راد تصریح کرد: اگر در حوادث همه دستگاه ها، سازمان ها، بخش های امدادی و خدمات رسانی با یکدیگر هماهنگی داشته باشند تداخلی در روند درمانی و امدادی به وجود نمی آید و تمام افراد با توجه به وظایف محول شده وظایف خود را به نحو صحیح انجام می دهند.

رئیس کمیته علمی سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی در بلایای طبیعی گفت: نداشتن تکنیک و مهارت های لازم یکی از مشکلات عمده مددکاران اجتماعی است که با آموزش های مدون می توان این مشکلات را رفع کرد.