سایپا مصوبه کاهش 100 هزار تومانی قیمت خودرو را اجرا نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید منایی در یک نشست خبری در خصوص افزایش قیمت بلیت مترو گفت: در رابطه با افزایش قیمت بلیت قطارهای درون شهری (مترو) به لحاظ مباحث هزینه ای و سروکار داشتن عموم مردم با آن، مورد توجه ویژه سیاستگذاران و دولتمردان است.

معاون کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در بخش سیاستگذاری و تصمیم گیری در رابطه با فرآیند تعیین قیمت بلیت مترو، ستادهای ویژه ای از سوی دولت، تصمیم گیری را به عهده دارند و مراجعی برای این کار تدارک دیده شده اند.

وی این مراجع تصمیم گیر درباره قیمت بلیت مترو را ستاد حمل و نقل سوخت، شورای شهر و در سطحی بالاتر وزارت کشور دانست و گفت: وزارت بازرگانی در این ستادها نماینده ای دارد که می تواند حضور موثری برای حمایت از مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری داشته باشد.

منایی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که در آن به سر می بریم، مشخصا مراجع دولتی به لحاظ حساسیت تصمیم گیری در رابطه با بلیت مترو، تصمیم گیری و سیاستگذاری را انجام می دهند و دولت حداکثر تلاش خود را در راستای اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع و در نظر گرفتن دیدگاههای حمایتی از مردم به کار خواهد بست.

ممانعت سایپا از کاهش 100 هزار تومانی قیمت خودرو

وی همچنین در خصوص کاهش 100 هزار تومانی قیمت خودرو گفت: از زمان ابلاغ این مصوبه از سوی دولت، شرکت خودروسازی ایران خودرو از آن تبعیت کرده و در مورد محصولات خود، این کاهش را اعمال کرده است، اما شرکت خودروسازی سایپا به بهانه اینکه دولتی نیست، تاکنون از اجرای این مصوبه دولت سر باز زده است که این امر تخلف به شمار می رود.