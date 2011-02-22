کار نظارت بر ساخت و ساز به عهده سازمان نظام مهندسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف صبح امروز در حاشیه همایش راهیان نور ولایت که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد نحوه نظارت بر ساخت و سازها و ریزش های ساختمانی گفت : بارها توضیح داده ام که وقتی قانون را شکلی انجام می دهیم این حوادث را نیز داریم ، اگر اسناد حادثه منطقه 12 را ببینیم شاهد هستیم که مشاور وناظر متعهد شده اند اما عملا نظارت لازم صورت نگرفته است .

وی افزود : در بسیاری از ساخت و سازها ، سازمان نظام مهندسی هست ؛ اما کار نظارت بر ساخت و ساز که در حوزه این سازمان است و تبصره 33 به درستی انجام نمی شود و همیشه دوستان به من انتقاد داشتند که چرا من اینگونه صحبت می کنم ، من دست بوس همه مهندسان کشور هستم ، پس دست به دست هم بدهیم تا این کار را به درستی انجام دهیم و کار را از حالت شکلی خود خارج و به ماهیت کار بپردازیم تا مشکل برطرف شود .

قالیباف تصریح کرد : ساختمانی که در منطقه 2 ریزش کرد و چند نفر جانشان را از دست دادند ناظر و طراح مشخص داشت ، سوال این است که نتیجه آن به کجا انجامید ، به نظر می رسد که هم در در برخورد با جرایم و هم در پیاده سازی قانون نباید تعارف داشته باشیم .

وی با بیان این که در این بخش نظارت دقیقی صورت نمی گیرد، گفت: نمی خواهم بگویم کار ما در شهرداری بی عیب است ، اما بر اساس قانون برخورد انتظامی و قضائی برای مهندسان مشاور و کسانی که در سازمان نظام مهندسی هستند بر عهده شهرداری نیست و مسئولیت آن با سازمان نظام مهندسی است .

شهردار تهران تصریح کرد: چنانچه نظام مهندسی تایید کند که ساخت و سازی باید متوقف شود اولین کسی که باید کار را متوقف کند مهندس ناظر است که باید به کارفرما بگوید که دیگر نظارتی ندارد و مسئولیتی قبول نمی کند و کار را متوقف کند و باید مهندس ناظر جلوی کارفرما بایستد .

وی خاطر نشان کرد : هرجاکه به ما منعکس شود و مهندس ناظر به شهرداری نوشته باشد که کار باید متوقف شود ما جلوی کار را گرفته ایم و اگر این کار را نکنیم مسئولیم و اگر چنین اسنادی دارید آن را به ما بدهید .

شهردار تهران همچنین در ادامه با اشاره به برگزاری کاروان راهیان نور ولایت، اظهار کرد: یکی از سنت های خوبی که بعد دوران دفاع مقدس برگزار شد ، آشنایی جوانان و نسل جدید با فرهنگ آن دوران بود که در همین راستا همه ساله برنامه هایی انجام می شد اما دو سال است که این کار با محوریت شهرداری انجام می شود تا هم از نظر کیفی و کمی کار بهتر پیش برود و به کسانی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند سرویس دهی لازم را به دور از اسراف کاری ارائه دهیم .

وی با اشاره به این که ایام نوروز سال گذشته و همچنین در تابستان این کار انجام شد، گفت: در ایام نوروز امسال نیز این کار برنامه ریزی شده و از امروز به مدت 45 روز و تا پایان فروردین ماه این اعزام ها انجام می شود و قصد داریم این کار که هم اکنون با محوریت شهرداری و مناطق 22 گانه است ، به باغ موزه دفاع مقدس منتقل شود .